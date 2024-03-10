Tekirdağ'da uyuşturucu baskını

Kaynak: DHA
Tekirdağ'da uyuşturucu baskını
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde polisin kumaş deposuna yaptığı baskında, çuval içerisinde 1876 uyuşturucu hap, ruhsatsız av tüfeği ve uyuşturucudan elde edilen 11 bin 265 lira para ele geçirildi.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Çorlu Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Hıdırağa Mahallesinde Salim Ç.’ye ait olduğu öğrenilen hurda kumaş deposunda yüklü miktarda uyuşturucu olduğu ihbarı aldı. Bunun üzerine faaliyete geçen ekipler depoya baskın yaptı.

Yapılan aramada çuval içinde 1876 uyuşturucu hap ile deponun yazıhane bölümünde kanepe içinde bir av tüfeği ve uyuşturucudan elde edildiği değerlendirilen 11 bin 265 liraya el konuldu.

Gözaltına alınan Salim Ç. ile eşi S.Ç., işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Salim Ç., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanırken eşi S.Ç., adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Son Haberler
Kripto paralarda yükseliş devam edecek mi? Ekonomi
Kripto paralarda yükseliş devam edecek mi?
Bağ bozmak deyimi ne anlama geliyor? Atasözleri ve Deyimler
Bağ bozmak deyimi ne anlama geliyor?
Çırağan Sarayı'ndaki iftar menüsünün fiyatı dudak uçuklattı Gündem
Çırağan Sarayı'ndaki iftar menüsünün fiyatı dudak uçuklattı
Ramazan ne zaman başlıyor? İlk oruç ne zaman tutulacak? Yaşam
Ramazan ne zaman başlıyor? İlk oruç ne zaman tutulacak?
İmamoğlu’ndan Erdoğan’a “Bu benim son seçimim” yanıtı Gündem
İmamoğlu’ndan Erdoğan’a “Bu benim son seçimim” yanıtı
Samsun'da akrabasını vuran zanlı teslim olduğu anları canlı yayına aldı Gündem
Samsun'da akrabasını vuran zanlı teslim olduğu anları canlı yayına aldı