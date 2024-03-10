Tekirdağ'da uyuşturucu baskını

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Çorlu Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Hıdırağa Mahallesinde Salim Ç.’ye ait olduğu öğrenilen hurda kumaş deposunda yüklü miktarda uyuşturucu olduğu ihbarı aldı. Bunun üzerine faaliyete geçen ekipler depoya baskın yaptı.

Yapılan aramada çuval içinde 1876 uyuşturucu hap ile deponun yazıhane bölümünde kanepe içinde bir av tüfeği ve uyuşturucudan elde edildiği değerlendirilen 11 bin 265 liraya el konuldu.

Gözaltına alınan Salim Ç. ile eşi S.Ç., işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Salim Ç., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanırken eşi S.Ç., adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.