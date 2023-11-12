Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli yakalandı.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca uyuşturucuya yönelik çalışmalar sürüyor. Malkara İlçesinde uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yaptığı tespit edilen şahıslara yönelik olarak beş ayrı adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda yapılan aramalarda; 187 adet hap, 17 gram esrar, 3 gram metamfetamin, 7 adet cep telefonu, 12 adet uyuşturucu madde kullanım aparatı, 2 adet av tüfeği, 2 adet dedektör, 11 adet av tüfeği fişeği, 1 adet 9 mm tabanca fişeği, 3 adet USB bellek, 27 bin 235 TL suçtan elde edildiği değerlendirilen para ele geçirildi.

Olayla ilgilisi olan 8 şüpheli gözaltına alındı.