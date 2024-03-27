Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Çorlu ilçesi Hıdırağa Mahallesi'nde bir adrese operasyon yapıldı.

Yapılan operasyonda ikamet ve eklentilerinde yapılan aramada 20 bin 720 adet sentetik ecza hap, 187 adet ectazy hap, 93 fişek 165.5 gram kokain maddesi, 1 adet hassas terazi, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticaretinden kazanıldığı değerlendirilen 20 bin 875 TL paraya el konuldu.

Ayrıca bahçede 2 adet şase numarası silinmiş, 1 adet çalıntı kaydı olan motosiklet tespit edilerek el konuldu. Operasyon sonucu 2 kişi gözaltına alındı.