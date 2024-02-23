Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu: 7 gözaltı

Kaynak: İHA
Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu: 7 gözaltı
Tekirdağ'da belirlenen adreslere düzenlenen uyuşturucu operasyonunda çok sayıda malzeme ele geçirilirken, 7 şüpheli yakalandı.

Tekirdağ Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Şarköy İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlileri, Şarköy Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı değerlendirilen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonda 6 şahsın ikametlerinde ve 1 iş yerinde aramalar yapıldı. Yapılan aramalarda; 8 fişek, 16,78 gram toz esrar, 3 parça halinde 6 gram tütün ile karışık esrar, 1,8 gram bonzai, 10,50 gram metamfetamin, 4 parça halinde 213 gram metamfetamin, 1 rulo alüminyum folyo ve 2 adet makas, 4 adet 100 miligramlık sentetik ecza, 1 adet ruhsatsız tabanca, 9 adet 7,65 fişek, 9 adet 6,35 fişek, 7 adet 5,56 fişek, 1 adet 7,62 fişek ve 1 adet uçaksavar mermisi ve 835 TL ele geçirildi.

Konu ile ilgili 7 şahsın gözaltına alındığı öğrenildi.

aw147906-01.jpg

aw147906-03.jpg

aw147906-02.jpg

Son Haberler
PKK’nın sözde sorumlusu Avrupa’ya kaçamadan yakalandı Gündem
PKK’nın sözde sorumlusu Avrupa’ya kaçamadan yakalandı
Avrupa'da Batshuayi çılgınlığı! Tam 6 kulüp talip oldu Spor
Avrupa'da Batshuayi çılgınlığı! Tam 6 kulüp talip oldu
Türkiye küresel sağlık teknolojilerinde merkez olacak Teknoloji
Türkiye küresel sağlık teknolojilerinde merkez olacak
Borsa günün ilk yarısında yükseldi. En çok hangi hisseler yükseldi Ekonomi
Borsa günün ilk yarısında yükseldi. En çok hangi hisseler yükseldi
Peynirli şekerin içinde vida çıktı Gündem
Peynirli şekerin içinde vida çıktı
Çocukların sosyal medyada başlayan kavgası sokakta bitti: 2 yaralı Gündem
Çocukların sosyal medyada başlayan kavgası sokakta bitti: 2 yaralı
Goldman’dan Fed tahmini Ekonomi
Goldman’dan Fed tahmini