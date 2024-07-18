Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu

Düzenleme: Kaynak: İHA
Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu

Polis ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonunda 5 şahsın yakalandığı açıklandı.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin düzenlediği operasyonlarda, uyuşturucu ticareti ve kullanımıyla ilgili 5şüpheli yakalandı.

Çerkezköy Kızılpınar Mahallesi: K.T. isimli şahsın evinde yapılan aramada 136 gram bonzai, 5 gram bonzai ham maddesi, 50 ml aseton, 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 9 bin 800 TL ele geçirildi.

Saray Ayaspaşa Mahallesi: B.T. isimli şahsın ikametinde yapılan aramada, 6 gram esrar ve 1 adet kurusıkı tabanca bulundu.

Kapaklı Vatan Mahallesi: H.Ç. isimli şahsın evinde yapılan aramada, 532 gram bonzai, 4 adet cep telefonu ve 70 cm uzunluğunda bir bıçak ele geçirildi.

Kapaklı Bahçelievler Mahallesi: E.V. ve E.Ö. isimli şahısların evlerinde yapılan aramada; 62 gram bonzai, 4 adet sigara ucunda amfetamin emdirilmiş peçete, suçtan elde edildiği değerlendirilen 400 TL, 1 gram amfetamin emdirilmiş peçete, 5 adet sentetik ecza hapı ve 1 adet peçeteye sarılı uyuşturucu kullanma aparatı bulundu.

Operasyonlar sonucunda ele geçirilen malzemelere el konulurken, şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldı.

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