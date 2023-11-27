Tekirdağ'da uyuşturucu taciri suçüstü yakalandı

Tekirdağ'da polis ekipleri metruk binada uyuşturucu zanlısını suçüstü yakaladı.

KAYNAK: İHA
Tekirdağ'da uyuşturucu taciri suçüstü yakalandı

Tekirdağ'ın Saray ilçesinde bir ihbarı değerlendiren Saray İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği Ekipleri Ayaspaşa Mahallesi Bağlar Mevkiinde bulunan metruk binada C.B. isimli şüpheliyi uyuşturucu ile birlikte suçüstü yakaladı.

Ekipler aynı zamanda olay yerinde şeffaf poşetler içerisinde yaklaşık 11 gram Eroin olduğu değerlendirilen uyuşturucu ve uyarıcı yarıcı madde ve uyuşturucu maddeleri paketlemek için kullanılan 1 adet makas, aynı boyutlarda kesilmiş kağıtlar ve satışa hazır halde 16 fişek Eroin maddesi ele geçirdiler.

Olayın ardından gözaltına alınarak emniyete götürülen zanlı buradaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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