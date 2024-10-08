Tekirdağ'da yamaç paraşütçüleri ölümden döndü! Dağa çakılmaktan son anda kurtuldu

Tekirdağ'da ikili yamaç paraşütüyle uçan uçuş eğitmeni Erol Arslan, rüzgarın aniden yön değiştirmesi sonucu kıyıya, bir başka paraşütle uçan arkadaşı ise denize düştü. Kıyıya yakın bir noktada denize düşen iki kişi, çevredeki insanlar tarafından kurtarıldı ve bu anlar cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.

Avcılar'da yaşayan uçuş eğitmeni Erol Arslan, "En büyük hobim" dediği yamaç paraşütüyle uçmak için pazar günü arkadaşlarıyla birlikte Tekirdağ Şarköy'deki Uçmakdere'ye gitti. Arkadaşıyla farklı paraşütlerle havalanan Arslan, denize doğru esen rüzgarın aniden yön değiştirmesiyle zor durumda kaldı.

Arslan'ın paraşütü hızla irtifa kaybetmeye başladı ve dağa çakılmaktan son anda kurtularak kıyıya güçlükle iniş yaptı. Bu sırada irtifa kaybeden arkadaşı ise birlikte uçtuğu kişiyle kıyıya metreler kala suya düştü. O anları görüntüleyen Arslan'ın arkadaşları, kaydı durdurarak yardıma koştu.

'RÜZGAR DENİZE DOĞRU SÜRÜKLEMEYE BAŞLADI'

Yaşadıklarını anlatan Erol Arslan, "Tekirdağ Uçmakdere'deki uçuşlarımızda, eğitim sırasında mevsim geçişlerinde yaşadığımız rüzgarın ani değişimlerinden kaynaklanan bir olay yaşadık. Rüzgar denizden eserken bir anda karaya döndü ve denize doğru sürüklemeye başladı. Rüzgar karadan geldiği için bastırıcı etki uygulayarak irtifamızı kaybettirip açık denize doğru sürükledi. Aldığımız eğitimlerin faydasını görerek, minimum hasarla inişlerimizi sağladık. Yaklaşık 1.5 km sağ tarafa kayarak, sahilden 2 km uzaklığa indim. Diğer arkadaşım sahile 10-15 metre kala sürüklendi. Kendisi ve arkadaşı yüzerek kurtuldular. Paraşütü kurtardık ama zarar gördü. Deniz suyundan temizlemek gerekiyor, yıkayıp kurutmaya çalışıyoruz" dedi.

'EĞİTİM ALMADAN KESİNLİKLE UÇMASINLAR'

10 yıldır yamaç paraşütü pilotluğu yaptığını belirten Arslan, yamaç paraşütüyle uçacaklara tavsiyelerde bulundu.

Arslan, "10 yıldır yamaç paraşütü pilotluğu yapıyorum. Anlık hava değişimleri daha çok mevsim geçişlerinde oluyor. Geçen yıl Fethiye Babadağ'da benzer bir olay yaşandı ve haberlere konu oldu. Onlarca pilot sürüklendi. 10 yıl içinde ilk defa böyle bir şeyle karşılaştım. Yeni başlayanlara tavsiyem; kesinlikle hocalarının sözünden çıkmasınlar. Başka bir yere uçuşa gittiklerinde oradaki yerel pilotlardan birini almadan, onları seyretmeden ve eğitim almadan kesinlikle uçmasınlar. Bazıları 'Üç günde uçarım' diyor. Öyle bir şey yok. 10 yıldır binlerce uçuş yaptım ve ilk günkü heyecanı hala yaşıyorum. Bu olayda açığa sürüklensek Sahil Güvenlik de yoktu. Sahil Güvenlik gelene kadar sorun olurdu" dedi.