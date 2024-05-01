Tekirdağ'da jandarma suçlulara göz açtırmıyor

Kaynak: İHA
Tekirdağ'da jandarma suçlulara göz açtırmıyor
Tekirdağ'da Jandarma Komutanlığı'nın düzenlediği operasyonlar neticesinde, Ergene, Kapaklı, Şarköy ve Malkara ilçelerinde geniş çaplı bir uyuşturucu, sahte içki ve silah yakalaması gerçekleştirildi.

Şarköy'e bağlı Mürefte Mahallesi'nde yapılan baskında O.T., U.K., A.K. ve Ö.C. adlı şüphelilerin evlerinde gerçekleştirilen aramalarda bir tabanca ve şarjörü, bir kuru sıkı tabanca ve şarjörü, on beş tabanca mermisi, yedi buçuk litrelik pet şişede viski, iki litrelik pet şişede şarap ve on altı buçuk litrelik pet şişede rakı bulundu.

Kapaklı'nın Ömer Halisdemir ve Vatan mahallelerinde gerçekleştirilen operasyonda R.T. ve D.A. adlı kişilerin evlerinde yapılan aramalarda on yedi gram bonzai, bir uyuşturucu hap ve iki uyuşturucu kullanım aparatı ele geçirildi.

Ergene'ye bağlı Ulaş Mahallesi'nde H.Ş. adına kayıtlı evde yirmi iki gram esrar tespit edildi.

Ergene Velimeşe Mahallesi'nde faaliyet gösteren D.Ç.'nin işlettiği tekel bayisinde yapılan aramada beş buçuk gramdan fazla metamfetamin, bir nargile, iki uyuşturucu kullanma aparatı ve üç tabanca fişeği ele geçirildi.

Malkara'nın Hacıevhat Mahallesi'nde E.A. adlı şahsın evinde uyuşturucu kalıntıları bulunan bir aparat bulundu.

Yapılan operasyonlar sonucunda toplam dokuz kişi gözaltına alındı.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı, suç ve suçlularla mücadelesini sürdüreceğini açıkladı.

İlgili Haberler
Tekirdağ'daki yangında aile faciası!
Tekirdağ'daki yangında aile faciası!
Tekirdağ’da araç sayısı 330 bin 860’a yükseldi
Tekirdağ’da araç sayısı 330 bin 860’a yükseldi
Tekirdağ'da 16 kaçak göçmen yakalandı
Tekirdağ'da 16 kaçak göçmen yakalandı
Tekirdağ'da silahlı kavga: 1 ölü 1 yaralı
Tekirdağ'da silahlı kavga: 1 ölü 1 yaralı
Son Haberler
4 milyon liralık kablo çalan 2 hırsız tutuklandı Gündem
4 milyon liralık kablo çalan 2 hırsız tutuklandı
Otomobil ile motosiklet çarpıştı. O anlar kamerada Gündem
Otomobil ile motosiklet çarpıştı. O anlar kamerada
Koç Üniversitesi'nin gizli yaptırdığı araştırmada gerçek enflasyon ortaya çıktı. ENAG Başkanı açıkladı Gündem
Koç Üniversitesi'nin gizli yaptırdığı araştırmada gerçek enflasyon ortaya çıktı. ENAG Başkanı açıkladı
Elazığ'da şap denetimi Yerel Haberler
Elazığ'da şap denetimi
Aydın'da yangın. Maddi hasar var Yerel Haberler
Aydın'da yangın. Maddi hasar var
Kontrolden çıkan kamyon ortalığı savaş alanına çevirdi Yerel Haberler
Kontrolden çıkan kamyon ortalığı savaş alanına çevirdi
Motosiklet ile otomobil çarpıştı! Metrelerce sürüklendiler... Yerel Haberler
Motosiklet ile otomobil çarpıştı! Metrelerce sürüklendiler...