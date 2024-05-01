Tekirdağ'da jandarma suçlulara göz açtırmıyor

Şarköy'e bağlı Mürefte Mahallesi'nde yapılan baskında O.T., U.K., A.K. ve Ö.C. adlı şüphelilerin evlerinde gerçekleştirilen aramalarda bir tabanca ve şarjörü, bir kuru sıkı tabanca ve şarjörü, on beş tabanca mermisi, yedi buçuk litrelik pet şişede viski, iki litrelik pet şişede şarap ve on altı buçuk litrelik pet şişede rakı bulundu.

Kapaklı'nın Ömer Halisdemir ve Vatan mahallelerinde gerçekleştirilen operasyonda R.T. ve D.A. adlı kişilerin evlerinde yapılan aramalarda on yedi gram bonzai, bir uyuşturucu hap ve iki uyuşturucu kullanım aparatı ele geçirildi.

Ergene'ye bağlı Ulaş Mahallesi'nde H.Ş. adına kayıtlı evde yirmi iki gram esrar tespit edildi.

Ergene Velimeşe Mahallesi'nde faaliyet gösteren D.Ç.'nin işlettiği tekel bayisinde yapılan aramada beş buçuk gramdan fazla metamfetamin, bir nargile, iki uyuşturucu kullanma aparatı ve üç tabanca fişeği ele geçirildi.

Malkara'nın Hacıevhat Mahallesi'nde E.A. adlı şahsın evinde uyuşturucu kalıntıları bulunan bir aparat bulundu.

Yapılan operasyonlar sonucunda toplam dokuz kişi gözaltına alındı.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı, suç ve suçlularla mücadelesini sürdüreceğini açıkladı.