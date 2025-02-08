Tekirdağ'ın sahilini kırmızı yosun kapladı

Düzenleme: Kaynak: AA
Tekirdağ'ın sahilini kırmızı yosun kapladı

Tekirdağ sahilinde oluşan kırmızı yosunları gören vatandaşlar gözlerine inanamadı. Kentte 5 gündür etkili olan poyrazla oluşan dalgalar, kıyıya yosun ve çeşitli atıklar sürüklediği öğrenildi.

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Lokman Hakan Tecer, AA muhabirine, şiddetli rüzgarın kıyıya yosun topladığını söyledi.

Yosunların herhangi bir zararının olmadığını vurgulayan Tecer, "Yosunların çevre kirliliğinden kaynaklanmıyor. Zaman zaman bu kıyılarda yaşanan bir durum. Vatandaşların endişelenmesine, korkmasına neden olacak bir durum yok ortada. Kötü koku dışında bir olumsuz etkisi olmaz. Zamanla biriken yosunlar, tekrar denizde dağılmaya başlar. Şiddetli rüzgarlar oldukça bu görebileceğimiz bir durum." ifadelerini kullandı.

Tekirdağ Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu da kırmızı yosunların çevreye herhangi bir zararı olmadığını belirterek, kıyıda yosun birikmesinin her zaman gerçekleşebilen bir durum olduğunu dile getirdi.

yosun.jpg

yosun1.jpg

Son Haberler
Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş ile buluşacak
Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş ile buluşacak
Şarkıcı Tayfun'dan suç duyurusu: "Yakında hesaplaşacağız"
Şarkıcı Tayfun'dan suç duyurusu: "Yakında hesaplaşacağız"
Yangından pencereden atlayarak kurtuldu
Yangından pencereden atlayarak kurtuldu
Kayseri'de üç gollü ilk yarı
Kayseri'de üç gollü ilk yarı
Tekirdağ'ın sahilini kırmızı yosun kapladı
Tekirdağ'ın sahilini kırmızı yosun kapladı