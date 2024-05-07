TeklifimGelsin’den KOBİ’lere özel finansal ürün karşılaştırma platformu: KobimGelsin

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, 6 Mart’ta yayımladığı yeni duyuruda, TL ticari krediler için %2,5 olan aylık büyüme sınırını %2’ye indirdi. 2024’ün başından bu yana uygulanan sıkılaşma tedbirleri kapsamında ticari kredi büyümesi de yavaşladı. İlk üç aydaki cari genişleme enflasyona indirgendiğinde, reel bazda %4,2'lik bir daralma görüldü. Sıkılaşma döneminde, sayıları 5,7 milyona varan küçük ve orta ölçekli işletmeler (KOBİ) için kritik hale gelen avantajlı finansmana erişme ihtiyacına yönelik çözüm, yerli teknoloji girişiminden geldi. Bireysel kullanıcılar için banka ve diğer finansal kuruluşların finansal ürün tekliflerini karşılaştırma olanağı sunan TeklifimGelsin, KOBİ'lere özel karşılaştırma ürünü KobimGelsin’i tanıttı.

Konuyla ilgili değerlendirmelerini paylaşan TeklifimGelsin Kurucu Ortağı ve CEO’su İhsan Cem Zararsız, “İki buçuk yıldır 500 binden fazla bireysel kullanıcısına avantajlı finansal ürün ve hizmetleri saniyeler içinde bulma olanağı tanıyan TeklifimGelsin, KOBİ’ler için geliştirdiği yeni ürünü KobimGelsin ile Türkiye ekonomisinin can damarı olan KOBİ’lerin POS, ticari kredi kartı, kredi desteği gibi finansal ürünleri karşılaştırarak keşfetmesini ve kendileri için en uygun çözümü 40 saniye içinde bulmasını sağlayacak” dedi.

POS, TİCARİ KREDİ KARTI VE KREDİ TEKLİFLERİ TEK PLATFORMDA

Türkiye'deki istihdamın %72'sini oluşturan, her 10 kişiden 7'sine iş veren KOBİ'ler, ihracatın da %58'ini gerçekleştirdi. Dijital ekonomiye geçişle sanal POS, fiziksel POS gibi ödeme yöntemlerine ve işlerini büyütebilmek için finansmana daha çok ihtiyaç duyan KOBİ’lerin kişiselleştirilmiş finansal hizmetlere gösterdiği talep de arttı. Düzenlemelerin de bu doğrultuda geliştiğini belirten İhsan Cem Zararsız, “Haziran 2023’te tüzel kişilerin uzaktan müşteri edinimi yoluyla finansal hizmetlerden yararlanabilmesinin yolu açıldı. Bu da banka şubelerine gitme zorunluluğunu ortadan kaldırdı. TeklifimGelsin olarak web ve mobil uygulamamıza eklenen yeni ürünümüz KobimGelsin ile KOBİ’lere banka ve diğer finansal kuruluşların ticari kredi, ticari kredi kartı, POS cihazı hizmetlerini kolayca karşılaştırma ve diledikleri kişiselleştirilmiş finansal çözüme 40 saniyede başvurabilme olanağı sunuyoruz” diye konuştu.

KOBİ’LER KREDİ KARNELERİNE ÜCRETSİZ ERİŞEBİLİYOR

Türkiye’de 2 milyonu aşkın POS cihazı kullanıldığını ve bu rakamın istikrarlı bir biçimde arttığını hatırlatan İhsan Cem Zararsız, “Gerek POS, gerek de ticari kredi kartı ve ticari kredi gibi ürünlerde rekabet arttıkça, banka ve diğer finansal kuruluşların sunduğu teklifler daha özel ve avantajlı hale gelebiliyor. Bankalardan tek tek teklif almak ise çok külfetli. Teknoloji ilerledikçe ve regülasyonlar izin verdikçe, KOBİ’lerin hayatları da finansal anlamda kolaylaşıyor. Artık KOBİ’ler, KobimGelsin özelliğiyle TeklifimGelsin platformu üzerinden kendilerine özel teklifi bulabilecek. Doğrudan kişiselleştirilmiş tekliflerle ihtiyaç duydukları hizmetlere avantajlı bir biçimde erişebilecek. Üstelik TeklifimGelsin’i kullanan tüm KOBİ’ler, kendilerine özel oluşturulan ve finansal durumlarının kredi verenler tarafından nasıl değerlendirildiğini gösteren finansal raporlarına KobimGelsin ile ücretsiz ulaşabilecek” ifadelerini kullandı.

“YAPAY ZEKA İLE FİNANS KURULUŞLARI VE KOBİ’LER ARASINDA KÖPRÜ KURUYORUZ”

Aralık 2023'te 14 milyon dolar değerlemeyle aldıkları Seri A öncesi yatırım turunu hatırlatan TeklifimGelsin Kurucu Ortağı ve CEO'su İhsan Cem Zararsız, değerlendirmelerini şu ifadelerle sonlandırdı:

“Haziran 2021'de başlayan yolculuğumuzda kısa süre içinde 500 bini aşkın bireysel kullanıcıya eriştik. Veriye dayalı kişiselleştirmenin, şubesiz bankacılığın arttığı, yapay zekanın tüm süreçleri baştan yazdığı bir dönemde, yeni ürünümüz KobimGelsin'de de LLM, yapay zeka, nöral ağlar gibi ileri teknolojileri kullanarak açık bankacılığın iddialı örneklerinden birine imza atıyoruz. KOBİ’ler kendilerine en uygun teklifleri bulup 40 saniye içinde bu tekliflerden yararlanabilirken, bankalar ve diğer finansal kuruluşlar da müşteri portföyünü finansal durumlarına güvendikleri, sağlam, geleceği parlak KOBİ’lerle genişletecek. Açık bankacılığı yapay zeka ile kesiştiren ve kişiselleştirilmiş finansın kapılarını KOBİ’ler için de açan bu çözümümüzün yelpazesini geliştirmeye devam edeceğiz. Amacımız her bireyin ve işletme sahibinin, finansal hayatlarını güvenilir, hızlı ve katma değerli şekilde kolaylaştırmak.”