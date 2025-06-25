Teklifler alıyordu! Galatasaray'dan taraftarları çıldırtacak Okan Buruk kararı

Galatasaray Kulübü, geçen sezonu çifte kupa ile kapatan, takımı son üç sezonda Süper Lig şampiyonu yapan Okan Buruk ile yeni bir sözleşme imzalamaya hazırlanıyor. Başkan Dursun Özbek, sözleşmesi Haziran 2026’da sona erecek olan Buruk’a 1+2 yıllık sözleşme önerecek. Geçen sezon 110 milyon TL kazanan, bu sezon maaşına ÜFE-TÜFE ortalaması oranında zam yapılacak olan deneyimli teknik adamın yeni sözleşmesinde önemli bir ücret artışı gerçekleştirilecek.

GALATASARAY OKAN BURUK İLE UZUN VADELİ DÜŞÜNÜYOR

Yeni sözleşmenin en önemli nedeninin yönetimin Buruk önderliğinde uzun vadeli bir proje inşa etmek istediği öğrenildi. Özellikle Şampiyonlar Ligi başta olmak üzere Avrupa kupalarındaki iddialı hedefler koyan Cimbom, Buruk’un mevcut oyun sistemi ve kadro uyumunu takımın geleceği adına bir avantaj olarak görüyor.