Teklifler alıyordu! Galatasaray'dan taraftarları çıldırtacak Okan Buruk kararı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Teklifler alıyordu! Galatasaray'dan taraftarları çıldırtacak Okan Buruk kararı

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un, Suudi Arabistan ve Avrupa'dan teklifler aldığı iddia edilmişti. Sarı-kırmızılılarla sözleşmesi 2026 yılında sona erecek olan başarılı teknik adam için yönetimden sürpriz bir karar çıktı. İşte detaylar...

Galatasaray Kulübü, geçen sezonu çifte kupa ile kapatan, takımı son üç sezonda Süper Lig şampiyonu yapan Okan Buruk ile yeni bir sözleşme imzalamaya hazırlanıyor. Başkan Dursun Özbek, sözleşmesi Haziran 2026’da sona erecek olan Buruk’a 1+2 yıllık sözleşme önerecek. Geçen sezon 110 milyon TL kazanan, bu sezon maaşına ÜFE-TÜFE ortalaması oranında zam yapılacak olan deneyimli teknik adamın yeni sözleşmesinde önemli bir ücret artışı gerçekleştirilecek.

okan-buruk-icin-surpriz-iddia-o-takimi-isaret-ettiler-1750618547533.jpg

GALATASARAY OKAN BURUK İLE UZUN VADELİ DÜŞÜNÜYOR

Yeni sözleşmenin en önemli nedeninin yönetimin Buruk önderliğinde uzun vadeli bir proje inşa etmek istediği öğrenildi. Özellikle Şampiyonlar Ligi başta olmak üzere Avrupa kupalarındaki iddialı hedefler koyan Cimbom, Buruk’un mevcut oyun sistemi ve kadro uyumunu takımın geleceği adına bir avantaj olarak görüyor.

Son Haberler
Aksaray’da Kaçakçılığa Darbe!
Aksaray’da Kaçakçılığa Darbe!
Hande Baladın'dan kötü haber
Hande Baladın'dan kötü haber
Çin ve Tayvan arasında gerginlik artıyor
Çin ve Tayvan arasında gerginlik artıyor
Motosiklet sürücüsü otomobilin altına savruldu
Motosiklet sürücüsü otomobilin altına savruldu
Murat Dağı’nda maden tehdidi: Zeytinlikler tehlikede! CHP’li Karaoba’dan sert çıkış
Murat Dağı’nda maden tehdidi: Zeytinlikler tehlikede!