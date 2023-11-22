Tekme attığı poşetten çıkanları görünce nutku tutuldu. 'İçinden demir sesleri geldi...'

Isparta'da belediye işçisi Tuncay Kaya'nın tekme attığı poşetlerin içinden el bombası çıktı. Polis olay yerine gelerek el bombalarına el koyarken, Kaya "Açıp bakınca el bombalarını gördüm, korkmadım" diye konuştu.

KAYNAK: DHA
Tekme attığı poşetten çıkanları görünce nutku tutuldu. 'İçinden demir sesleri geldi...'

Olay, saat 14.00 sıralarında Eğirdir ilçesi İstasyon Mahallesi eski tren garında medyana geldi. Belediye işçisi Tuncay Kaya arkadaşlarıyla çalışırken tren garına ait tarihi Sundurma Şefliği'nin önüne geldi.

tuvalet-ihtiyacini-gidermek-isterken-tekme-attigi-posetten-el-bombalari-cikti-9368-dhaphoto1.jpg

Önüne çıkan poşete tekme atan Tuncay Kaya, demir olduğunu fark edip poşetin içine baktığında el bombalarını gördü.

tuvalet-ihtiyacini-gidermek-isterken-tekme-attigi-posetten-el-bombalari-cikti-9368-dhaphoto4.jpg

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Eğirdir Emniyet Müdürü Özcan Alıcı da olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. Bomba imha uzmanlarının incelemesinin ardından el bombaları Isparta Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. El bombalarının durumu ve sayısı ile ilgili ise bilgi verilmedi.

tuvalet-ihtiyacini-gidermek-isterken-tekme-attigi-posetten-el-bombalari-cikti-9368-dhaphoto2.jpg

"TUVALET İHTİYACINI GİDERMEYE GELMİŞTİM"

Tuncay Kaya, "Tuvalet ihtiyacını gidermeye gelmiştim, poşet buldum, poşete tekme vurunca içinden demir sesleri geldi. Açıp bakınca el bombaları olduğunu gördüm, arkadaşları çağırdım. Korkmadım, arkadaşlar direkt polisi aradı ve olay yeri inceleme teslim aldı" dedi.

tuvalet-ihtiyacini-gidermek-isterken-tekme-attigi-posetten-el-bombalari-cikti-9368-dhaphoto3.jpgEğirdir'de geçen eylül ayında göl içerisinde 10 el bombası bulunmuş ve imha edilmişti.

Öne Çıkanlar
Türk Telekom her ay sessiz sedasız vatandaşın 650 milyon lirasını alıyor!
Türk Telekom her ay sessiz sedasız vatandaşın 650 milyon lirasını alıyor!
A101 market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. A101 11 Kasım 1 Aralık aktüel ürünler fiyat listesi
A101 market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. A101 11 Kasım 1 Aralık aktüel ürünler fiyat listesi
A101 market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. A101 23 Kasım Perşembe aktüel ürünler fiyat listesi
A101 market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. A101 23 Kasım Perşembe aktüel ürünler fiyat listesi
MasterChef All Star 157. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 157. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Montella Kenan Yıldız ve Ferdi fantazilerini neden yaptı? Şansal Büyüka 'Feci yanlış' diyerek açıkladı
Montella Kenan Yıldız ve Ferdi fantazilerini neden yaptı? Şansal Büyüka 'Feci yanlış' diyerek açıkladı
Fatih Altaylı'dan olay Fatih Terim iddiası: Buhar gibi ortadan kayboldu
Fatih Altaylı'dan olay Fatih Terim iddiası: Buhar gibi ortadan kayboldu
Son Haberler
Sivas’ta ev yangını Gündem
Sivas’ta ev yangını
13 yaşındaki öğrencisinin sevgilisi olmasına şaşıran öğretmen: "Sen daha dün doğmadın mı? Gündem
13 yaşındaki öğrencisinin sevgilisi olmasına şaşıran öğretmen: "Sen daha dün doğmadın mı?
Galatasaray Tudor davasını kaybetti. Milyonlarca lira tazminat ödeyecek Spor
Galatasaray Tudor davasını kaybetti. Milyonlarca lira tazminat ödeyecek
Putin’den Ukrayna’yla barışa yeşil ışık. 'Hiçbir zaman reddetmedik' Gündem
Putin’den Ukrayna’yla barışa yeşil ışık. 'Hiçbir zaman reddetmedik'
Elazığ’daki trafik kazasında 1 kişi yaralandı Gündem
Elazığ’daki trafik kazasında 1 kişi yaralandı
Ateş Ünal Erzen öldü. Ateş Ünal Erzen kimdir? Spor
Ateş Ünal Erzen öldü. Ateş Ünal Erzen kimdir?
Beşiktaş EuroCup'ta Mechelen'e fark attı Spor
Beşiktaş EuroCup'ta Mechelen'e fark attı