Tekmeli kürekli kavgayı polis havaya ateş açarak ayırdı

Çıkan kavgada 4 kişi yaralandı. Olay, saat 13.00 sularında Sultanhanı ilçesinde meydana geldi. Aktarılanlara göre 2 grup arasında alacak verecek husumeti sebebi ile çıkan tartışma, tekme, yumruklu ve kürekli kavgaya dönüştü. Polis ekipleri havaya ateş açarak birbirine giren tarafları güçlükle ayırdı.

46 yaşındaki Bayram A, 45 yaşındaki Hakan A. 26 yaşındaki Eray A. ve 56 yaşındaki Ayhan A. kürek darbeleri ile kanlar içinde kalarak yere yığıldı.

Kavga anları cep telefonu kamerasına yansırken, 4 kişi ambulanslarla Aksaray Eğitim Araştırma Hastanesine sevk edildi. Her 2 tarafın da bir birinden şikayetçi olduğu öğrenildi.