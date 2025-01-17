Tekmeli, yumruklu arazi kavgasında 14 tutuklama

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde, iki grup arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada 8 kişi yaralandı. 14 Ocak 2025 tarihinde Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleşen olayda, taraflar arasında başlayan tartışma hızla şiddetli bir kavgaya dönüştü. Kavgada tekme ve yumrukların yanı sıra sandalyeler de kullanıldı. O anlar çevredeki bir kişi tarafından cep telefonu ile kaydedilirken, polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Kavga, polis ekiplerinin müdahalesiyle son buldu.

YARALANAN 8 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

Kavga sırasında yaralanan 8 kişi, farklı hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan Ö.Ç., A.Ç., F.Ç., T.Ç. ve S.Ç. özel bir hastaneye, B.C. ise Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. E.C. ve İ.C. ise başka bir özel hastaneye götürülerek tedavi edildi. Yaralılar, yapılan tedavilerin ardından taburcu edildi.

14 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI, 4'Ü SERBEST KALDI

Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, Kızıltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kavgaya karışan 18 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 14 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer 4 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.