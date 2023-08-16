Teknede yaralanan çocuk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından tedavi edildi

Muğla’nın Fethiye ilçesinde özel teknede yaralanan çocuk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından bot ile tıbbi tahliyesi gerçekleştirildi.

KAYNAK: İHA
Teknede yaralanan çocuk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından tedavi edildi

Fethiye ilçesi açıklarında özel teknede yaralanan çocuk için yardım çağrısı yapılması üzerine Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yaralanan çocuk bota alınarak kıyıda bekleyen 112 ambulans ekiplerine teslim edildiler.

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