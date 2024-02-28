Teknesinden denize düşen emekli öğretmen öldü

Olay, Konyaaltı ilçesindeki balıkçı barınağında gece vakti gerçekleşti. Muzaffer Kaynak, bir süredir barınakta park ettiği teknesinde arkadaşlarıyla vakit geçiriyordu. Arkadaşlarından ayrıldıktan bir süre sonra, bilinmeyen bir sebeple denize düştü. Ertesi sabah, denize açılmak üzere barınağa gelen amatör balıkçılar, tekneler arasında suyun içinde bir kişi fark etti ve durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

Olay yerine hızla ulaşan Sahil Güvenlik ve polis ekipleri, Muzaffer Kaynak’ı sudan çıkardı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrol sonucunda, Kaynak’ın hayatını kaybettiği tespit edildi.

Kaynak’ın cansız bedeni ve arkadaşlarıyla oturduğu tekne üzerinde yapılan incelemelerin ardından, ölüm sebebinin belirlenmesi amacıyla Kaynak’ın bedeni Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayı duyan yakınları büyük üzüntü yaşadı. Polis ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını inceleyerek olayla ilgili soruşturma başlattı.