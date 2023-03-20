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Bülent Uygun milletvekilliği adayı oldu. Partisi belli oldu

Teknik direktör Bülent Uygun, AKP'den Sakarya milletvekilliği aday adaylığı için başvuruda bulundu.

Haber Giriş: 20 Mart 2023 Pazartesi - 17:32
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Teknik direktör Bülent Uygun AKP'ye katıldı

Bülent Uygun milletvekilliği adayı oldu. Partisi belli oldu
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Futbolculuğu döneminde Fenerbahçe'de gol krallığı yaşayan ve asker lakabıyla tanınan, Trabzonspor, Sakaryaspor ve Kocaelispor başta olmak üzere bir çok takımın formasını giyen Sakaryalı eski milli futbolcu ve teknik direktör Bülent Uygun 14 Mayıs'ta yapılacak genel seçimler için AKP'den Sakarya Milletvekilliği aday adaylığı başvurusu yaptı.

Teknik direktörlüğünde özellikle Sivasspor'da bir çok başarı yakalayan Uygun, son olarak 2021 yılında Çaykur Rizespor'u çalıştırmıştı.

Deneyimli futbol adamının, aday adaylığı için Ankara'da işlemleri yaptığı öğrenildi.

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