Teknik direktör hakeme saldırdı. İlk önce itti sonra yumruk attı

Ekvador Ligi'nde oynanan Maraca ve Auras maçında hakemin kararının ardından teknik direktör Lautaro Chiriboga'nın hakeme saldırması, yeniden gündem oldu.

Teknik direktör hakeme saldırdı. İlk önce itti sonra yumruk attı

Ekvador Ligi'nde oynanan bir karşılaşmada hakemin gösterdiği penaltı pozisyonuna diğer takımın teknik direktörü hakeme saldırdı. Yaşanan olay yeniden gündeme geldi.

HAKEME SALDIRDI
Ekvador Ligi'nde Macara ve Auras arasında oynanan mücadelede hakeme, teknik direktör Lautaro Chiriboga saldırdı. Hakemin VAR monitörüne gitmesinin ardından penaltı kararına hüküm vermesi sonucu, aleyhine gösterilen karara teknik direktör sinirlendi.

SİNİRLERİNE HAKİM OLAMADI
Hakeme sinirlenen ve bunun sonucunda yoğun itirazda bulunan teknik direktör ve ekibine orta hakem, kırmızı kartını gösterdi. Sonrasında hakeme saldıran teknik direktör, ilk olarak hakemi itmesinin ardından sinirlerine hakim olamayıp hakeme yumruk attı. Sendeleyip yere düşen orta hakem, maçı sonrasında devam ettirdi.

SORUŞTURMA AÇILDI
Hakeme saldırana, Lig tarafından planlanan maksimum süre için ceza ve uzaklaştırma ve saldırıya uğrayan kişi tarafından sivil ve cezai sorumluluk talep edildiği öğrenildi. Ayrıca takıma para cezası ve ilgili kişilere bireysel yaptırımlar da verildiği ortaya çıktı.

Öne Çıkanlar
Sosyal medyada günün videosu: Oy vereceği adayı bakın hangi örnekle anlattı
Sosyal medyada günün videosu: Oy vereceği adayı bakın hangi örnekle anlattı
AKP’li vekil AKP’nin 2023 hedeflerini kendi sitesinden kaldırdığını unuttu, muhalefeti eleştireceğim derken baltayı taşa vurdu
AKP’li vekil AKP’nin 2023 hedeflerini kendi sitesinden kaldırdığını unuttu, muhalefeti eleştireceğim derken baltayı taşa vurdu
Sokak röportajında vatandaş böyle dedi: Mısır'daki köleler bizden iyi
Sokak röportajında vatandaş böyle dedi: Mısır'daki köleler bizden iyi
Yabancı diplomatların Erdoğan raporu ortaya çıktı. Ankara’dan kendi ülkelerine bu raporu geçiyorlar
Yabancı diplomatların Erdoğan raporu ortaya çıktı. Ankara’dan kendi ülkelerine bu raporu geçiyorlar
İşte günün sokak röportajı: Mikrofon uzatılan teyze iktidara eğitim dersi verdi
İşte günün sokak röportajı: Mikrofon uzatılan teyze iktidara eğitim dersi verdi
Siyasetçilere ve ünlülere Twitter darbesi. Alınan karar isyan ettirecek
Siyasetçilere ve ünlülere Twitter darbesi. Alınan karar isyan ettirecek
Son Haberler
Erdoğan’ın ardı ardına açıkladığı vaatler seçimi nasıl etkileyecek? Aksoy Araştırma kurucusu Ertan Aksoy açıkladı Siyaset
Erdoğan’ın ardı ardına açıkladığı vaatler seçimi nasıl etkileyecek? Aksoy Araştırma kurucusu Ertan Aksoy açıkladı
Eski ATO Başkanvekili Mehmet Aypek'i öldüren zanlı tutuklandı Güncel
Eski ATO Başkanvekili Mehmet Aypek'i öldüren zanlı tutuklandı
Tanker ve kamyonet çarpıştı Yaşam
Tanker ve kamyonet çarpıştı
Tır ile traktör çarpıştı. 2 kişi yaralandı Güncel
Tır ile traktör çarpıştı. 2 kişi yaralandı
Altı katlı binadan geriye klozet kaldı Yaşam
Altı katlı binadan geriye klozet kaldı
Memleket Partili aday boş sokakları selamladı Siyaset
Memleket Partili aday boş sokakları selamladı
Paketli bütün ve parça tavuklar ormanlık alana döküldü Yaşam
Paketli bütün ve parça tavuklar ormanlık alana döküldü