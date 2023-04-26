Teknik direktör hakeme saldırdı. İlk önce itti sonra yumruk attı

Ekvador Ligi'nde oynanan bir karşılaşmada hakemin gösterdiği penaltı pozisyonuna diğer takımın teknik direktörü hakeme saldırdı. Yaşanan olay yeniden gündeme geldi.

HAKEME SALDIRDI

Ekvador Ligi'nde Macara ve Auras arasında oynanan mücadelede hakeme, teknik direktör Lautaro Chiriboga saldırdı. Hakemin VAR monitörüne gitmesinin ardından penaltı kararına hüküm vermesi sonucu, aleyhine gösterilen karara teknik direktör sinirlendi.

SİNİRLERİNE HAKİM OLAMADI

Hakeme sinirlenen ve bunun sonucunda yoğun itirazda bulunan teknik direktör ve ekibine orta hakem, kırmızı kartını gösterdi. Sonrasında hakeme saldıran teknik direktör, ilk olarak hakemi itmesinin ardından sinirlerine hakim olamayıp hakeme yumruk attı. Sendeleyip yere düşen orta hakem, maçı sonrasında devam ettirdi.

SORUŞTURMA AÇILDI

Hakeme saldırana, Lig tarafından planlanan maksimum süre için ceza ve uzaklaştırma ve saldırıya uğrayan kişi tarafından sivil ve cezai sorumluluk talep edildiği öğrenildi. Ayrıca takıma para cezası ve ilgili kişilere bireysel yaptırımlar da verildiği ortaya çıktı.