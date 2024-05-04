TFF'den Arda Güler mesajı

İspanya La Liga’nın 34. Haftasında Real Madrid sahasında Cadiz ile karşı karşıya geldi.

Santiago Bernabeu’da oynanan mücadelede Eflatun Beyazlılar rakibini 3-0 mağlup etti.

Real Madrid’in ezeli rakibi Barcelona ise deplasmanda Girona’ya 4-2 mağlup oldu.

Oluşan bu tablo sonrası ligin bitmesine 4 hafta kala 87 puana ulaşan Real Madrid en yakın rakibin Girona’ya 13 puan fark atarak şampiyonluğunu ilan etti.

Sezon başında Fenerbahçe’den Real Madird’e transfer olan Arda Güler de ilk sezonunda İspanya’da şampiyonluğa ulaşmış oldu.

Arda Güler’in şampiyonluğa ulaşması Türk futbolseverleri oldukça mutlu ederken TFF’den genç yıldıza bir tebrik mesajı geldi.

TFF’nin resmi internet sitesinden yayınlanan mesajda, "A Millî Takımımızın oyuncularından Arda Güler'in formasını giydiği Real Madrid, İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 34. haftasında sahasında Cadiz'i 3-0 mağlup ederek şampiyonluğunu ilan etti



En yakın takipçisi Barcelona'nın Girona'ya 4-2 mağlup olmasıyla birlikte ligin tamamlanmasına 4 hafta kala zirveyi garantileyen Real Madrid, La Liga'da 36. kez mutlu sona ulaşırken, millî oyuncumuz da kariyerinin ilk lig şampiyonluğunu elde etti



“Arda Güler'i kutluyor, başarılarının devamını diliyoruz” ifadelerine verildi.