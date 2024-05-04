Kurye isyan etti: "Şifreler çok belli ben buldum hırsızlar mı bulamayacak?"

Bir kurye, bina girişlerinde kullanılan şifrelerin güvenliğine dair çarpıcı bir açıklama yaptı. Kurye, şifre girişi yapılan panellerin kalitesiz olduğunu belirterek, "Hangi tuşların kullanıldığı çok belli. Ben kurye olarak buluyorum, hırsızlar mı bulamayacak?" dedi.

Bu açıklama sosyal medyada da geniş yankı uyandırdı. Birçok kişi, kuryenin bu tespitine hak vererek, güvenlik önlemlerinin artırılması gerektiğini vurguladı. Güvenlik uzmanları da benzer konularda uyarılarda bulunarak, şifrelerin sık sık değiştirilmesi ve gizli tutulması gerektiğini hatırlattı.