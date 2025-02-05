Teknoloji hırsızlığı kameraya böyle yansıdı

Düzenleme: Kaynak: İHA

İstanbul’un Arnavutköy ilçesinde teknoloji ürünleri satan bir işyerine giden 2 kadın hırsızlık yaptı. Telefon kılıfı ve akıllı saat çalan 2 kadının o anları güvenlik kamerasına anbean böyle yansıdı.

Arnavutköy Hadımköy Mahallesi'nde bulunan teknolojik ürünler satan işletmelere giren R.K. ve L.K. isimli iki şahıs, iş yeri çalışanlarının arkasını dönmesini fırsat bilerek telefon kılıfı ve akıllı saat çaldı.

Hırsızlık anı işletmelerin güvenlik kamerası tarafından görüntülenirken, görüntülerde kadınlardan birinin telefon kılıfını cebine koyduğu diğerinin ise tezgahtaki akıllı saati göğsüne atarak çaldığı görüldü. Yapılan şikayetler üzerine kimlik bilgileri Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Ekipleri tarafından tespit edilen kadınlar yakalanarak gözaltına alındı.

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