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Dev teknoloji şirketlerin satın aldıkları önemli şirketler belli oldu. Bakın o şirketler kime aitmiş

Google, Microsoft, Meta gibi şirketlerin satın aldığı önemli şirketler belli oldu.

Haber Giriş: 10 Ocak 2023 Salı - 10:15
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Teknoloji şirketlerin satın aldıkları şirketler önemli şirketler belli oldu

Dev teknoloji şirketlerin satın aldıkları önemli şirketler belli oldu. Bakın o şirketler kime aitmiş
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Dev teknoloji şirketleri kendilerini büyütmek ve stratejik adımlar atmak ve bazen rakiplerini geçmek için kendilerinden küçük şirketleri bünyelerine katıyorlar.

İşte Meta, Google, Disney, Microsoft, Softbank ve Dell’in satın aldığı en önemli şirletler:

GOOGLE

Google, satın aldığı önemli şirketlerden biri 2005 yılında 50 milyon dolar olarak tahmini belirlenen tutarla Android'i satın almasıdır.

DİSNEY

Disney’in bünyesine kattığı 2 önemli şirket bulunuyor. Şirket ilk olarak eğlence devlerinden biri olan Pixar'ı 2006 yılında 7.4 milyar dolara satın aldı. İkinci olarak ise Merval’ı aldı.

MİCROSOFT

Microsoft'u dünyanın en büyük profesyonel iş ağı sahibi yapan satın alma Linkedin oldu. Microsoft Linkedin'i 26.2 milyar dolara satın aldı.

META

Meta'nın, iletişim devi olmasına katkı sağlayan şirket ise WhatsApp olmuştur. Meta, WhatsApp için 4,59 milyar dolar nakit ve 178 milyon dolar değerinde hisse senedi ödedi

DELL

Donanım üreticisi Dell, veri depolama devi EMC'yi satın aldı. Dell EMC'yi 67 milyar dolara satın aldı.

SOFTBANK

Japon firma Softbank'ın aldığı, akıllı telefon çiplerinde adını söz ettiren şirket ise ARM olmuştur. Softbank ARM Holdingler'i 32 milyar dolara satın aldı.

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