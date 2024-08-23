Teknosa'nın gizemli alıcısı belli oldu. Şirketin yüzde5'ini ele geçirdi

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Teknosa'nın gizemli alıcısı belli oldu. Şirketin yüzde5'ini ele geçirdi

Teknosa'ya gizemli alıcı...Son bilançoda 663 milyon zarar açıklayan Sabancı'nın Teknosa şirketinde gizemli bir yatırımcı sesiz sedasız şirketi yüzde 5 hissesini topladı. O isim KAP'a yaptığı bildirimle ortaya çıktı.

Sabancı Holding'in Teknosa'ya gizemli bir alıcı sessiz sedasız ortak oldu. Bu yılın ilk üç aylık döneminde 663 milyon lira zarar açıklayan Teknosa'nın hisselerinin yüzde 5'ini toplayan gizemli yatırımcının adı belli oldu. O gizemli yatırımcı KAP'A yaptığı bildirimle ortaya çıktı.

YATIRIMCI BELLİ OLDU

Kap bildirimlerinden adının Ferhat Chassemi olduğu öğrenilen yatırımcı borsadan TKNSA hissesinden tam 10.170.000 lot aldığını duyurdu. Chassemi'nin aldığı hisse miktarı şirketin toplam hisselerinin yüzde 5,0597 oranına karşılık geliyordu. Bu da gizemli yatırımcı sessiz sedasız TEKNOSA'nın yüzde 5'ini ele geçirmiş anlamına geliyor. Chassemi'nin sigorta şirketi olduğu öğrenildi.

Ferhat Chassemi, yaptığı KAP bildiriminde şu açıklamayı yaptı:

“21/08/2024 – 21/08/2024 tarihinde TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş. payları ile ilgili olarak 28.060 – 33.080 TL fiyat aralığından 10.170.000 TL toplam nominal tutarlı alış işlemi ve/veya 0 TL toplam nominal tutarlı satış işlemi tarafımca/ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş. sermayesindeki paylarım/oy haklarım 21/08/2024 tarihi itibariyle %5,05970 sınırına ulaşmıştır/aşmıştır/altına düşmüştür. İşlemin detaylarına ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

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