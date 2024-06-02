Tekrar seçimlerde sandıklar kapandı. Oy sayımına geçildi

Düzenleme: Kaynak: ANKA
Tekrar seçimlerde sandıklar kapandı. Oy sayımına geçildi

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) yerel seçimlerin tekrarlanmasını kararlaştırdığı 3 ilçe ve 4 beldede oy kullanma işlemleri saat 17 itibariyle tamamlandı. Oy sayım işlemlerine geçildi.

YSK'nın kararıyla, Kayseri'nin Pınarbaşı, Şanlıurfa'nın Hilvan, Aksaray'ın Güzelyurt ilçeleri ile Sivas Yıldızeli-Güneykaya, Kırklareli Lüleburgaz-Büyükkarıştıran, Tunceli Mazgirt-Akpazarı ve Aksaray Merkez-Sağlık beldelerinde yerel seçimler tekrar edildi. Toplam 58 bin 259 seçmenin kayıtlı olduğu bu yerleşim birimlerinde saat 08.00'de başlayan yerel seçimler sona erdi.

secimgorsel.jpg Saat 17.00 itibariyle sandıkların kapanmasının ardından oy sayma işlemlerine geçildi.

YSK'nın kararına göre, saat 21.00'den önce seçim sonuçlarına ilişkin herhangi bir haber ya da bilgi paylaşımı yapılamayacak. Ancak YSK’nın bu süreyi öne çekme yetkisi bulunuyor.

312 SANDIK KURULDU

YSK'nın sandık kurduğu yerler ve seçmen sayıları şöyle:

Kayseri-Pınarbaşı: Kurulan sandık 141 – Oy verecek seçmen sayısı 18 bin 960 kişi

Şanlıurfa-Hilvan: Kurulan sandık 124 – Oy verecek seçmen sayısı 27 bin 686 kişi

Aksaray-Güzelyurt: Kurulan sandık 9 – Oy verecek seçmen sayısı 2 bin 32 kişi

Sivas Yıldızeli-Güneykaya: Kurulan sandık 5 – Oy verecek seçmen sayısı bin 147 kişi

Kırklareli Lüleburgaz-Büyükkarıştıran: Kurulan sandık 16 – Oy verecek seçmen sayısı 4 bin 950 kişi

Tunceli Mazgirt-Akpazar: Kurulan sandık 10 – Oy verecek seçmen sayısı bin 700 kişi

Aksaray Merkez-Sağlık: Kurulan sandık 7 – Oy verecek seçmen sayısı bin 784 kişi

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