Teksas Valisi göçmenlere karşı testereli bariyer yaptırdı

ABD-Meksika sınırında Teksas Valisi tarafından göçmen geçişlerini önlemek için testereli bariyerler konuldu. ABD Hükümeti bile bu durumu kınamak zorunda kaldı.

KAYNAK: İHA
Teksas Valisi göçmenlere karşı testereli bariyer yaptırdı

İHA'nın haberine göre; ABD Temsilciler Meclisi Üyesi Demokrat Sylvia Garcia, testereli şamandıraların görüntülerini yayınlayarak, Texas Valisi Greg Abbott'tan bu zalimce ve insanlık dışı uygulamanın hemen sona erdirilmesi çağrısında bulundu.

İnsanlık dışı uygulama, hem Meksika hem de ABD hükümeti tarafından kınandı.

İKİ GÖÇMENİN PARÇALANMIŞ BEDENİ BULUNDU

Meksikalı yetkililer yaptığı açıklamada, 3 ve 4 Ağustos tarihlerinde Rio Grande Nehri üzerindeki şamandıraların yakınında 2 göçmenin cansız bedenlerinin bulunduğunu belirtti. Hayatını kaybeden göçmenlerden birinin 20 yaşında Honduras asıllı olduğu ifade edilerek, diğer göçmenin kimliği ise henüz belirlenemedi.

BARİYER PROJESİ NE AMAÇLIYOR?

Texas Valisi Greg Abbott, geçen ay duyurduğu ve temmuz ayında inşasına başladığı yüzen bariyer projesinin, düzensiz göçmenlerin ABD’ye geçişini engellemek için hayata geçirildiğini iddia ediyor. Abbott, ABD Başkanı Joe Biden hükümetini bu konuda yetersiz kalmakla suçluyor.

BARİYER PROJESİNE TEPKİLER

Yüzen bariyer projesi, hem Meksika hem de ABD hükümeti tarafından insani ve çevresel sorunlara neden olabileceği için eleştiriliyor. Meksika, ABD hükümetine iki diplomatik nota göndererek, şamandıraların kaldırılmasını istedi. ABD Temsilciler Meclisi Üyesi Demokrat Sylvia Garcia da testereli şamandıraların görüntülerini paylaşarak, Texas Valisi Abbot’tan bu uygulamanın sona erdirilmesi çağrısında bulundu. Ayrıca ABD Adalet Bakanlığı da Texas yerel yönetimine karşı dava açarak, bariyerlerin kaldırılmasını talep etti.

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