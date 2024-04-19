Tekstil atölyesinde yangın çıktı. Yan binaya da sıçradı

Yangın, İzmir'in Konak ilçesine bağlı Basmane semtinde bulunan iki katlı tekstil atölyesinin giriş katında oldu.

Tekstil malzemeleri tutuşunca büyüyen alevler, tekstilin bitişiğindeki binaya da sıçradı.

Binayı tahliye eden vatandaşlar durumu 112 acil sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine ihbar etti. Olay yerine ekipler sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik çalışması sonrasında yangın kontrol altına alındı.

Ekiplerin bölgede soğutma çalışmaları sürerken; tekstil atölyesi kullanılamaz hale geldi.

Yangının sıçradığı binada ise hasar oluştu. Henüz belirlenemeyen sebepten dolayı çıkan yangınla ilgili soruşturma başlatıldığı aktarıldı.