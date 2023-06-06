Tekstil devi iflas etti. 9 bin mağazası daha kapanıyor

Sabah'ta yer alan habere göre, Almanya'da iflas dalgası büyüyor.
İflas eden şirketleri her gün yenileri ekleniyor. Ülkenin en büyük zincir giyim mağazalarından Peek & Cloppenburg'un iflas başvurusu sonrası Alman Perakendeciler Birliği, bu yılsonuna kadar 9 bin mağazanın daha kapanmasını beklediğini açıkladı.
Worms Üniversitesi Ticaret Uzmanı Jörg Funder, "İnsanlar daha az alışverişe gidiyor. Kar edemeyen mağazalar kapanmak zorunda kalıyor" dedi. Mağazaların kapanmasıyla binlerce kişi işsizler kervanına katılacak.