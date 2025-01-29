Tekstil fabrikası alev alev yandı

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

PATLAMA SONRASI YANGIN ÇIKTI

Olay, Osmangazi ilçesinin Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan bir tekstil fabrikasında meydana geldi. İddiaya göre, fabrikadaki makinelerden birinin patlaması sonucu yangın çıktı. Durumu gören çevredekiler, hemen 112 Acil Servis Hattı'na ihbarda bulundu.

ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın, itfaiye ekiplerinin yoğun çabasıyla bitişiğindeki fabrikaya sıçramadan kontrol altına alındı.

MADDİ ZARAR OLUŞTU, CAN KAYBI YOK

Yangında herhangi bir can kaybı yaşanmazken, fabrikada maddi zarar meydana geldi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.