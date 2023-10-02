Tekstil fabrikasındaki yangın kısa sürede büyüdü

Uşak Organize Sanayi Bölgesi'nde bir tekstil fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kısa sürede büyüyen yangınaitfaiye ekiplerinin müdahalesi devam ediyor.
Uşak'ta faaliyet gösteren bir tekstil fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor.
Uşak Organize Sanayi Bölgesi'nde bir tekstil fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kısa sürede büyüyen yangınaitfaiye ekiplerinin müdahalesi devam ediyor.