Tekstil ürünlerinin içerisine gizlenen 13 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Hakkari'de polis ekipleri tarafından uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Operasyonda tekstil ürünleri içerisine sarılı halde 13 kilo uyuşturucu ele geçirildi.

Tekstil ürünlerinin içerisine gizlenen 13 kilo uyuşturucu ele geçirildi

İHA'nın haberine göre, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde narkotik madde arama köpeği Rüzgar’ın katılımıyla yapılan çalışmalarda, tekstil ürünlerinin içerisine gizlenen 13 kilo uyuşturucu ele geçirildi.

Hakkari Valiliği tarafından yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti” suçunu önlemeye yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, “Yüksekova ilçemizde narkotik madde arama köpeğimiz Rüzgar ile yapılan aramada; 4 pakette tekstil ürünleri içerisine sarılı halde 11 kilogram eroin ve 2 kilogram metamfetamin olmak üzere toplam 13 kilogram uyuşturucu ele geçirilmiş olup 2 şüpheli hakkında adli tahkikata başlanmıştır. Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması ile ilimizin huzuru için çalışmalara aralıksız devam edilmektedir" denildi.

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