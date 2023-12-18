Tekvandoda Türkiye'yi Paris'te temsil edecek sporcular belli oldu

Dünya Tekvando Federasyonu tarafından hazırlanan olimpik ve paralimpik sıralamalar sonrasında ülkemizi Paris'te temsil edecek sporcular ortaya çıktı. Paris 2024 Yaz Olimpiyatları için 5 sporcu, Paralimpik Oyunları için de 8 sporcu Türkiye adına mücadele verecek.

YAZ OLİMPİYATLARINA 5 KOTA

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları için kadınlar 49 kiloda Merve Dinçel Kavurat, 57 kiloda Hatice Kübra İlgün, +67 kiloda Nafia Kuş Aydın, erkeklerde ise 68 kiloda Hakan Reçber ile +80 kiloda Emre Kutalmış Ateşli kota kazanan isimler oldu.

PARALİMPİK OYUNLARINA 8 KOTA

Paris 2024 Paralimpik Oyunları’nda ise K44 kategorisinde olmak üzere kadınlar 47 kiloda Nurcihan Ekinci, 52 kiloda Merye Betül Çavdar, 57 kiloda Gamze Gürdal ve 65 kiloda Seçil Er, erkeklerde 58 kiloda Ali Can Özcan, 63 kiloda Mahmut Bozteke, 70 kiloda Fatih Çelik ve +80 kiloda Mehmet Sami Saraç ülkemizi temsil edecek. Olimpik sporcular Hatice Kübra İlgün, Nafia Kuş ve Hakan Reçber ile paralimpik sporcular Meryem Betül Çavdar, Gamze Gürdal, Mahmut Bozteke ve Fatih Çelik ikinci kez, diğer sporcular ise ilk kez dünyanın en büyük organizasyonuna katılmaya hak kazandı.

HATİCE VE HAKAN BRONZ ALMIŞTI

Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları’nda Hatice Kübra İlgün ile Hakan Reçber bronz madalya kazanmıştı. Tokyo 2020 Paralimpik Oyunları’nda ise Meryem Betül Çavdar gümüş, Mahmut Bozteke bronz madalyanın sahibi olmuştu. Türkiye, tekvandonun resmi programa ilk defa alındığı 2000 yılından itibaren düzenlenen tüm olimpiyat oyunlarında madalya kazanmayı başardı. Türkiye, Sidney 2000'de bronz, Atina 2004'de gümüş, Pekin 2008’de birer gümüş ve bronz, Londra 2012'de birer altın ve gümüş, Rio 2016'da bronz, Tokyo 2020’de ise iki bronz olmak üzere 1 altın, 3 gümüş, 5 bronz, toplam 9 olimpiyat madalyası kazandı. Türkiye, ilk kez Tokyo’da programa giren para tekvando branşında ise birer gümüş ve bronz madalya elde etmişti.