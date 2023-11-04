Tel Aviv Büyükelçisi Ankara'ya çağırıldı

Türkiye'nin Tel Aviv Büyükelçisi Ankara'ya çağırıldı. Dışişleri Bakanlığı, büyükelçinin istişare amaçlı çağırıldığını açıkladı

Turgay Tütüncü
Tel Aviv Büyükelçisi Ankara'ya çağırıldı

Dışişleri Bakanlığı, Tel Aviv Büyükelçisi Şakir Özkan Torunlar’ın Ankara’ya çağrıldığını açıkladı. Bakanlık, Büyükelçi’nin İstişare amaçlı çağrıldığını duyurdu.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“İsrail tarafının ateşkes çağrılarını kabul etmeyerek sivil halka yönelik saldırıları sürdürmesinden, kesintisiz ve sürekli insani yardım girişine izin vermemesinden dolayı Gazze’de yaşanan insani trajedi dikkate alınarak, Tel Aviv Büyükelçimiz Şakir Özkan Torunlar’ın istişarelerde bulunmak üzere Ankara’ya çağırılması kararlaştırılmıştır.”

Öne Çıkanlar
Süper Kupa maçı ne zaman? Fenerbahçe Galatasaray Süper Kupa maçı tarihi belli oldu mu?
Süper Kupa maçı ne zaman? Fenerbahçe Galatasaray Süper Kupa maçı tarihi belli oldu mu?
Kızılcık Şerbeti 38. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman?
Kızılcık Şerbeti 38. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman?
Türkiye’deki Suriyelilere ABD’nin gizlice vereceği parayı müfettişler neden askıya aldı?
Türkiye’deki Suriyelilere ABD’nin gizlice vereceği parayı müfettişler neden askıya aldı?
Bihter filmi konusu nedir? Bihter fragmanı yayınlandı mı?
Bihter filmi konusu nedir? Bihter fragmanı yayınlandı mı?
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 3 Kasım Cuma aktüel ürünler fiyat listesi
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 3 Kasım Cuma aktüel ürünler fiyat listesi
MasterChef All Star 139. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 139. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Son Haberler
Dilan Polat'ın kız kardeşi Sıla Doğu, polis otobüsünde kelepçesini kopardı Gündem
Dilan Polat'ın kız kardeşi Sıla Doğu, polis otobüsünde kelepçesini kopardı
Samsun'da uyuşturucu uygulaması: 29 kişi yakalandı Gündem
Samsun'da uyuşturucu uygulaması: 29 kişi yakalandı
Türk mitolojisinde Deniz Han Tarih - Mitoloji
Türk mitolojisinde Deniz Han
Kaptanı olduğu teknede çıkan yangında yaşamını yitirdi Gündem
Kaptanı olduğu teknede çıkan yangında yaşamını yitirdi
Antalya’da kaçak sigara imalatına jandarma baskını Gündem
Antalya’da kaçak sigara imalatına jandarma baskını
Yatağan’daki orman yangınında 4 hektar alan zarar gördü Gündem
Yatağan’daki orman yangınında 4 hektar alan zarar gördü
Avcılar'da parkta oynayan 3 çocuğun üzerine ağaç devrildi Gündem
Avcılar'da parkta oynayan 3 çocuğun üzerine ağaç devrildi