Tel Aviv Büyükelçisi Ankara'ya çağırıldı

Dışişleri Bakanlığı, Tel Aviv Büyükelçisi Şakir Özkan Torunlar’ın Ankara’ya çağrıldığını açıkladı. Bakanlık, Büyükelçi’nin İstişare amaçlı çağrıldığını duyurdu.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“İsrail tarafının ateşkes çağrılarını kabul etmeyerek sivil halka yönelik saldırıları sürdürmesinden, kesintisiz ve sürekli insani yardım girişine izin vermemesinden dolayı Gazze’de yaşanan insani trajedi dikkate alınarak, Tel Aviv Büyükelçimiz Şakir Özkan Torunlar’ın istişarelerde bulunmak üzere Ankara’ya çağırılması kararlaştırılmıştır.”