Tel Aviv’de savaş karşıtı gösteri

Habima Meydanı'nda bir araya gelen yüzlerce protestocu, Gazze'de yaşananları kınayan sloganlarla seslerini yükseltti.

Protestocular, İsrail'in Gazze'deki eylemlerine ve Filistin toprakları üzerindeki işgaline karşı pankartlar ve bayraklar taşıdı.

İsrail polisi, savaş karşıtı grubun eylemine müdahale ederek dört kişiyi gözaltına aldı.

İSRAİL'İN GAZZE İŞGALİ VE 7 EKİM 2023 SONRASI GELİŞMELER

Hamas'ın askeri kolu olan İzzeddin el-Kassam Tugayları, Filistin halkına ve özellikle Mescid-i Aksa gibi kutsal mekanlara yönelik süregelen ihlallere yanıt olarak 7 Ekim 2023'te İsrail'e geniş çaplı bir saldırı başlattı.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsrailli'nin hayatını kaybettiğini ve 5 bin 132 kişinin yaralandığını duyurdu.

7 Ekim'den itibaren İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında 15 bin 517'si çocuk, 10 bin 279'u kadın olmak üzere toplamda 36 bin 801 Filistinli'nin öldüğü, 83 bin 680 kişinin yaralandığı bildirildi.

Enkaz altında hala çok sayıda ölünün olduğu, hastane ve eğitim kurumlarının da dahil olduğu sivil altyapının hedef alındığı ve tahrip edildiği ifade ediliyor.

İsrail ordusu, 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye yapılan saldırılarda 294'ü karadan olmak üzere toplam 646 askerinin öldüğünü açıkladı.

24 Kasım 2023'te başlayan ve sonrasında üç gün daha uzatılan insani ateşkes sırasında 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı olarak serbest bırakıldı. Bununla birlikte, İsrail'in binlerce Filistinliyi tutuklamaya devam ettiği belirtiliyor.

Ayrıca, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te, 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ve yerleşimcilerin saldırılarında 531 Filistinli'nin hayatını kaybettiği kaydedildi.