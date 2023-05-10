Tel Aviv’de siren sesleri yükseldi

Gazze'den İsrail'in başkenti Tel Aviv'e fırlatılan roketler nedeniyle kentte siren sesleri yükseldi.

Tel Aviv’de siren sesleri yükseldi

İslami Cihad Hareketi’nde görevli üst düzey 3 komutanın İsrail güçleri tarafından öldürülmesinin ardından Gazze’de tansiyon düşmüyor. İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), 40 noktada bulunan İslami Cihad Hareketi mevzilerine füze ve havan fırlattığını bildirdi. aw888463-01.jpg

Gazze’ye yönelik saldırıların ardından İsrail'in başkenti Tel Aviv'e fırlatılan roketler nedeniyle kentte sirenler çaldı.

İsrail’in güneyindeki Aşkelon kentinde bulunan Barzilai Hastanesi yetkilileri, saldırılarda yaralanan 2 kişinin ve şok geçiren 3 kişinin tedavi altına alındığını açıkladı. (İHA)

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