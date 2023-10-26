Tel Aviv’e roket yağdı

İsrail’in başkenti Tel Aviv, Hamas’ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları’nın roket saldırısına maruz kaldı.

KAYNAK: İHA
Tel Aviv’e roket yağdı

Roketlere karşılık veren Demir Kubbe hava savunma sistemleri, siren sesleriyle bölgeyi inletti. Saldırının sivillere yönelik katliamlara tepki olduğu belirtildi.

Roketlerden bazıları isabet etti

Saldırıda, roketlerden bazıları Tel Aviv’deki bazı noktalara düştü. Düşen roketler, yangın çıkmasına neden oldu. Ayrıca, elektrik direklerinin zarar görmesiyle bazı bölgelerde elektrik kesintileri yaşandı.

Çatışmalar 20’nci gününde

İsrail ve Filistin arasındaki çatışmalar 20’nci gününde devam ediyor. İsrail, Gazze Şeridi’nde sivilleri hedef alarak saldırılarını sürdürüyor. Hamas ise İsrail’in farklı şehirlerine roket atarak karşılık veriyor.

Yeni ayrıntılar:

T24'ün haberine göre, İsrail kara kuvvetleri Hamas mevzilerine saldırmak üzere gece boyunca Gazze Şeridi'ne büyük bir saldırı gerçekleştirdi. Söz konusu baskın, 20. gününe giren Gazze savaşı sırasında daha önce gerçekleştirilenlerden daha büyük olarak nitelendirildi. Hamas, Tel Aviv'e roket saldırısı düzenledi. Filistin Kızılayı'nın yaptığı açıklamaya göre, Gazze Şeridi'nde 940'ı çocuk olmak üzere bin 650 kişi enkaz altında.

Tel Aviv'de savaşla ilgili açıklamalarda bulunan İsrail lideri, "Bu sadece başlangıç" dedi. İsrail ordusu, kendilerinin harekâta hazır olduklarını ve siyasi kararı beklediklerini söyledi. (T24)

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