TELE1 ekranı karartıldı. RTÜK'ten 7 gün ceza almıştı

RTÜK'ün TELE 1 kanalına verdiği 7 gün yayın durdurma kararı dün 00.00'da başladı. TELE1 ekranı böyle karartıldı.

TELE1 ekranı karartıldı. RTÜK'ten 7 gün ceza almıştı

Editör: Ersoy Özdem

Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ’ın tutuklanmasının ardından RTÜK’ün verdiği ceza ile TELE1 televizyonu 7 günlüğüne karartıldı.

Karartma dün 00.00'da başladı. Karartmadan önceki son saniyelerde 'TELE1 Susturulamaz' yazısı yayınlandı ve RTÜK'ün kapatmaya ilişkin yazısı ekrana geldi.

Tele1’in ekranı böyle karartıldı:

iloui.jpg

NE OLMUŞTU?

TELE1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ’ın tutuklanmasına gerekçe olarak gösterilen sözleri nedeniyle 6 Haziran’da yedi gün yayın, beş kez de program durdurma ile iki kez önceki ay reklam gelirlerinin yüzde 5’i oranında idari para cezası vermişti.

18 Temmuz’da itibarıyla 7 gün süreyle karartılacak olan TELE1, RTÜK’ün kararına karşı Ankara 4. İdare Mahkemesi’ne yürütmeyi durdurma istemiyle dava açmıştı. Mahkeme başvurumuzu oybirliğiyle kabul ederek yayın durdurma cezasının yürütmesini durdururken, RTÜK’e de 30 günlük savunma süresi tanımıştı.

Sosyal medyada başlatılan 'TELE 1 Susturulamaz' kampanyasına on binlerce vatandaşın yanı sıra gazeteciler ve siyasetçiler de destek verdi.

ooo.jpg

TELE1'İN KARARMADAN ÖNCEKİ AÇIKLAMASI:

"Gerçekleri savunduğu, cesur yayıncılık yaptığı için siyasi iktidarın hedef aldığı TELE1 Televizyonu’na iktidarın sopası haline gelen RTÜK tarafından basın tarihine kara bir leke olarak geçecek 7 günlük ekran karartması cezası verildi.

Biz biliyoruz ki yoksulluğu, yolsuzluğu, israfı, doğanın yok edilmesini, adam kayırmayı, liyakatsizliği, tarikat ve cemaatlerin devleti nasıl ele geçirdiğini, çocuklarımızın nasıl bir tehdit altında olduğunu, emeğiyle geçinenler sefalet ücretlerine mahkum edilirken, yandaş işadamlarına milyar dolarlık ihaleler akıtıldığını haber yapmasak ceza da almazdık.

Ancak gazetecinin ilk görevi gerçeğe ve toplumun bilgiye erişim hakkına uymaktır. Basın ve yayın özgürlüğü en temel insan haklarından biridir.

Ülkemizin içinde bulunduğu koşullarda özgür ve bağımsız gazetecilik yapmanın ağır bedelleri olduğunu biliyoruz. Bu bedeli göze alarak yola çıkan Tele1 genel yayın yönetmeni Merdan Yanardağ haksız ve hukuksuz biçimde tutuklandı. Tele1 ekranını 7 gün kapatanların nihai amacı iktidarın eleştirilemediği tamamen yandaş bir medya düzeni kurmaktır.

Milyonlarca liralık para cezalarına, her fırsatta program durdurma, yetmeyince ekran karartmalara rağmen, baskılara göğüs geren, gerçeklerin peşinde koşmaktan vazgeçmeyen, bağımsız yayıncılık ilkelerini inatla savunan TELE1 televizyonu, hiç kuşkunuz olmasın bundan sonra da; rantçıların, talancıların, vurguncuların kabusu olmaya devam edecek, hukuksuzluklara karşı direnişiyle, basın tarihinde onurlu gazeteciliğin seçkin bir örneği olarak yoluna devam edecektir. Cumhuriyet’in 100. Yılında Türkiye’yi karanlık bir geleceğe sürüklemek isteyenlere karşı, çağının çağdaşı olacak bir Türkiye mücadelemiz tüm engellemelere rağmen kesintisiz sürecektir. TELE1 türkiyenin yolunu aydınlatmaya elbette devam edecek.."

iiii.jpg

İlgili Haberler
TELE1'e 7 gün kapatma cezası
TELE1 Merdan Yanardağ için AYM'ye gidiyor
Mahkeme RTÜK’ün TELE1 kararına dur dedi
Mahkeme RTÜK’ün TELE1 kararına dur dedi
TELE1’in kapanma tarihi belli oldu. RTÜK tebliğ etti
Öne Çıkanlar
Maske cezaları iade edilecek mi? Maske cezası iadesi için başvuru formu nasıl doldurulur?
Maske cezaları iade edilecek mi? Maske cezası iadesi için başvuru formu nasıl doldurulur?
MasterChef’e kim veda edecek? MasterChef All Star 49 bölüm fragmanı yayınlandı mı?
MasterChef’e kim veda edecek? MasterChef All Star 49 bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Yalancının mumu yassıya kadar yanar ne demek? Yalancının mumu yassıya kadar yanar atasözünün anlamı nedir?
Yalancının mumu yassıya kadar yanar ne demek? Yalancının mumu yassıya kadar yanar atasözünün anlamı nedir?
İltica ne demek? İltica etmek ne anlama geliyor?
İltica ne demek? İltica etmek ne anlama geliyor?
Altın bugün ne kadar? 5 Ağustos çeyrek gram altın ne kadar kaç TL?
Altın bugün ne kadar? 5 Ağustos çeyrek gram altın ne kadar kaç TL?
MasterChef’te son eleme adayı kim olacak? MasterChef All Star 48 bölüm fragmanı yayınlandı mı?
MasterChef’te son eleme adayı kim olacak? MasterChef All Star 48 bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Son Haberler
Güneş yanığı kör edebilir Sağlık
Güneş yanığı kör edebilir
Ev sahiplerinin tercihi değişti. Eskiden onlara ev vermezlerdi şimdi mumla arıyorlar Güncel
Ev sahiplerinin tercihi değişti. Eskiden onlara ev vermezlerdi şimdi mumla arıyorlar
Sebum dengesi nedir? Saçlarda sebum dengesi nasıl korunur? Keşfet
Sebum dengesi nedir? Saçlarda sebum dengesi nasıl korunur?
Geri dönüşüm tesisinde yangın Güncel
Geri dönüşüm tesisinde yangın
Elektrikli otomobil devi akıllı telefon üretecek Teknoloji - Otomotiv
Elektrikli otomobil devi akıllı telefon üretecek
Sosyal medyada beğeni için ölümle burun buruna geldi Güncel
Sosyal medyada beğeni için ölümle burun buruna geldi
Bedelli askerlikte yeni dönem. Resmi Gazete'mde yayınlandı Güncel
Bedelli askerlikte yeni dönem. Resmi Gazete'mde yayınlandı