TELE1’de sürpriz ayrılık

Kaynak: Tele1
TELE1’de sürpriz ayrılık
TELE1’de Sabah Pusulası’nı sunan Ümit Zileli programı Musa Özuğurlu’ya teslim etti.

TELE1’de görev değişimi yaşandı. Sabah Pusulası programını sunan Ümit Zileli ayrıldı. Zileli programı TELE1 Ankara Haber Müdürü Musa Özuğurlu’ya devretti.

Özuğurlu’nun programı bundan sonra TELE1 Ankara stüdyosundan sunacağı öğrenili.

Zileli ayrıca Özuğurlu’ya devrederek başarılar diledi. Zileli açıklamasında “3 aydır çok büyük bir keyifle yapmış olduğum sabah pusulasını Musa’ya devrediyorum. Üstelik Ankara’dan yapacak.” İfadelerini kullandı.

Özuğurlu da Zileli’ye başarılar dileyerek, “Benim için bu programın en zor tarafı senden devralmış olmak. Bu tempoyu yakalamaya çalışmak” dedi.

Zileli açıklamasında ayrıca başka programlarda çalışacağını söyledi.

ÜMİT ZİLELİ KİMDİR?

1959 Ankara doğumlu olan Ümit Zilesi 1978'de Anadolu Ajansı'nda işe başladı. Gazeteci- yazar Zileli,, daha sonra Günaydın, Barış, Güneş, Son Havadis, Bulvar ve Milliyet'te görevler aldı.

TRT 2'de "Pazar Söyleşileri" programını sundu. Ayrıca Zileli Türkiye P.E.N. Yazarlar Derneği üyesidir.

Zileli, 1992 yılında gazeteci ve spiker Güler Kazmacı ile evlendi. Ancak evlilikleri kısa sürede bitmiştir.

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