Düzenleme: Kaynak: İHA
Telefon bataryası bomba gibi patladı! Tamirci alevler içinde kaldı

Aksaray'da telefonun bataryası değiştirmek isteyen tamircinin çıkartmaya çalıştığı batarya adeta bomba gibi patladı. O anlar yürekleri ağza getirdi. Bir anda alev topu gibi patlayan batarya tamircinin vücudunda yanıklara neden oldu.

Olay, Aksaray'ın Ortaköy ilçesinde bir telefon tamircisinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, telefon tamircisi Ferhat Özkan (31) müşterisinden gelen telefonun bataryasını değiştirmek istedi. Telefonun kapağını söken Özkan, tam bataryayı çıkartmaya çalışırken batarya bomba gibi patladı. Alev topuna dönen batarya Özkan'ın çeşitli yerlerinde de yanıklara neden olurken, patlama anı iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

aw537344-03.jpg

Yaşanan olayı anlatan Ferhat Özkan vatandaşları uyararak, "Telefonun bataryasını sökerken elimde patladı, alev ve duman çıktı. Bu tarz durumlar ciddi risk taşıyor. Vatandaşlarımızın şişmiş ve bozuk bataryalı telefonları kullanmamaları gerekiyor. Kesinlikle bu işi uzman teknik servislerde yaptırmalılar. İnternetten alınan sağlıksız bataryalar bu şekilde patlayabiliyor. Orijinal parça kullanılmasını tavsiye ediyorum" dedi.

aw537344-02.jpg

aw537344-01.jpg

