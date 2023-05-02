Telefon bataryası infilak etti

Van’ın Gevaş ilçesinde telefon satışı ve tamiratı yapılan iş yerine getirilen cep telefonunun bataryasının patlama anı kameraya yansıdı.

Telefon bataryası infilak etti

İHA'nın haberine göre, olay, Halit Deveci Caddesi üzerinde bulunan Hüseyin Akif Çelik adlı vatandaşa ait elektronik ürünlerinin satış ve tamirinin yapıldığı dükkanda meydana geldi.

Tamire getirilen ve arka paneli çıkarıldıktan sonra masanın üzerine konulan telefon bataryası bir anda elinde patlayarak alev adlı. Hüseyin Akif Çelik, elinde patlayan bataryadan çıkan alevlerin yükselmesiyle neye uğradığını şaşırdı.

Yüzünü yanmaktan kurtaran Çelik, panikle telefonu yere atıp uzaklaştı. Yaşanan o anlar ise iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

İş yeri sahibi Hüseyin Akif Çelik, çok korktuğunu söyleyerek, “Bataryası şişen bir müşterimiz gelmişti. Batarya değişimi yapacaktık. Kapağı kaldırdıktan sonra alev aldı. Büyük bir patlama oldu. Bizim sektörde genel olarak olan bir iştir. Gece yatarken şarja telefonu koymayın. Gece yatarken patlayarak büyük yangınlara sebep olabilir. Herkes dikkatli olsun” ifadelerini kullandı.

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