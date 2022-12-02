Telefon dolandırıcıları hedefine yaşlı kadını aldı. Tam 2,5 milyon lirasını aldılar

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Sahtecilik ve Dolandırıcılık Suçları Soruşturma Bürosu, 22 Kasım 2022'de Beşiktaş'ta müşteki S.A.'nın (66) telefonla arandığını, arayan şahısların ise kendisini polis olarak tanıtarak, para istediğini aktardı.

Telefonun araması sonlanınca 66 yaşındaki müşteki, şüphelilere 1 adet beşi bir yerde, 8 adet ziynet 2,5 altın, 2 adet altın alyans, 1 adet tarihi kol saati, 42 adet Cumhuriyet Altını, 1 adet altın yüzük, 26 adet çeyrek altın, 1 adet altın gerdanlık, 3 adet altın bilezik ve 1 adet altın bilekliği elden teslim ettiğini söyledi. Olay sonrası yapılan ihbar sonucu polis ekiplerinin çalışmaları çerçevesinde müşteki S.A.'dan altınları teslim alan şüphelinin kimliği tespit edildi.

DOLANDIRDIKLARI ALTINLARLA YAKALANDILAR

Kimlik tespitinin ardından şüphelilerin Mustafa L. (24) ve Mahmud M. (28) olduğu belirlendi. Şüphelilerin ikamet adresleri de tespit edildikten sonra eve yönelik operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda 2 şüpheli de saklandıkları evde yakalanırken, evde yapılan arama sonucu müşteki S.A.'dan alınan altınlara da ulaşıldı. 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. Şüpheliler, ifade vermek üzere Cumhuriyet Savcısına çıkarıldı.

"OLAYIN DOLANDIRICILIK OLAYI OLDUĞUNU BİLMİYORDUM"

Şüpheli Mahmud M. Savcılıkta verdiği ifadesinde, "Ben yabancı ülke vatandaşıyım. Türkçe okuma yazma az bilmekteyim. Ben olayın dolandırıcılık olayı olduğunu bilmiyordum. Bu nedenle üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum'' ifadelerini kullandı.

"TELEFONUMA BAŞKA BİR HAT TAKARAK KULLANIP KULLANMADIĞINI BİLMİYORUM"

Diğer şüpheli Mustafa L. ise savcılıktaki ifadesinde, “Ben diğer şüpheli Mahmud M.'yi yaklaşık 1 aydır, şahsın çalıştığı kulübe gidip gelmemden dolayı tanırım. Şüpheli Mahmud, telefonunda internet olmadığını söylemişti, bu nedenle kendisine telefonumu vermiştim. Benim telefonuma başka bir hat takarak kullanıp kullanmadığını bilmiyorum. Şüpheli Mahmud'un evine polis geldiğinde ben tesadüfen oradaydım. Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum, ben kimseyi dolandırmadım” dedi.

Savcılıkta verdikleri ifadelerin ardından şüpheliler, çıkarıldıkları Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

(Kaynak: İHA)