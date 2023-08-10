Telefon dolandırıcıları Bolu'da yakalandı

Bolu'da telefonla dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 yabancı uyruklu şüpheli tutuklandı.

KAYNAK: AA
Telefon dolandırıcıları Bolu'da yakalandı

Telefonla aradıkları yabancı uyruklu aileye kendilerini polis olarak tanıtan şüpheliler, "Türkiye'ye kaçak yollarla döviz ve altın soktuğunuz tespit edildi." diyerek para ve altınların emniyete teslim edilmesi gerektiğini söyledi.

Telefonda kendilerine verilen talimatları uygulayan aile, yaklaşık 450 bin lira değerindeki döviz ve altını dolandırıcılara teslim etti.

Bir süre sonra dolandırıldıklarını anlayan yabancı uyruklu aile, polisten yardım istedi.

TAKSİDE YAKALANDILAR

İhbarı değerlendiren Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin Ankara'ya gittiğini belirledi.

Teknik ve fiziki takip sonucu, yabancı uyruklu Salahaddin A, Mustafa H. ve Salih Muhammed A. içinde bulundukları takside yakalandı.

Bolu'ya getirilen 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgularının ardından nöbetçi mahkemeye sevk edilen şüpheliler, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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