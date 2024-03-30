Telefon dolandırıcıları kıskıvrak yakalandı

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde, telefonla aradıkları 73 yaşındaki Refia O. (73) isimli yaşlı kadına kendilerini polis olarak tanıtan şahıslar, adlarının cinayet soruşturmasına karıştığını ve evdeki altınları vermelerini söyledi. Altınları ve yaklaşık 400 bin TL nakit parayı alan şüpheli şahıslar, Karacabey ilçesinde altınların bir kısmını bozdurdukları esnada yakalandı.



Şüpheliler, çalınan altınlar ve paralarla birlikte Bandırma İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.