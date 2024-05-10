Telefon dolandırıcılarına 578 yıla kadar hapis cezası istendi

Kaynak: AA
Telefon dolandırıcılarına 578 yıla kadar hapis cezası istendi
Şanlıurfa'da, telefonla aradıkları yeni atanan veya sözleşmeli kadın öğretmenleri kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtarak 4 milyon liranın üzerinde dolandırdıkları iddiasıyla 31'i tutuklu 33 sanık hakkında iddianame hazırlandı.

Şanlıurfa Akçakale'de telefon dolandırıcılara 578 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

İddianamemeyi Akçakale Cumhuriyet Başsavcılığı hazırladı. Korku ve endişe yaratarak öğretmenlerin kendilerine para göndermelerini sağlayan 3 sanık hakkında savcı 578 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Cumhuriyet Savcısının diğer 30 sanık hakkında ise 15 yıla kadar hapis cezası talep ettiği iddianame Şanlıurfa 6. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

Yargılama Şanlıurfa'da yapılacak. İddianamede sanıkların müştekilerle olan telefon görüşme kayıtlarına da yer verildi.

32 KİŞİ 4 MİLYON 396 BİN LİRA DOLANDIRILDI

Sanıkların 32 müştekiyi 4 milyon 396 bin lira dolandırdığı aktarılan iddianamede, belirli bir iş bölümü içerisinde eylemleri gerçekleştiren sanıkların yabancı uyruklu kişiler adına açılan GSM hatları üzerinden müştekileri aradığı ifade edildi.

578 YILA KADAR HAPİS CEZALARI İSTENDİ

İddianamede "atıcı" oldukları tespit edilen Mehmet C, Mustafa C. ve Casım Y. için 32 kez "nitelikli dolandırıcılık", "şantaj" ve "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme" ve farklı suçlardan toplam 578'er yıla kadar hapis cezası talep edildi.

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