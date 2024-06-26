Telefon dolandırıcılarının sır yöntemi ortaya çıktı. Sesli yanıt sistemi ifşa edildi

Sosyal medyada paylaşıma giren bir videoda telefonla vatandaşı dolandıranların kullandığı yöntem ifşa edildi.

Söz konusu görüntülerde bilgisayarda yaptığı kodlama ve elindeki telefonla başka bir telefona arama gerçekleştiren şahsın, karşı telefondan yapılan yönlendirmelerle vatandaşın işlemlerini nasıl kayda aldığı ve nasıl dolandırdığı saniye saniye kaydediliyor.

Telefon dolandırıcılığı yöntemi son dönemde çok sık karşılaşılan bir yöntemken, dolandırma işleminin nasıl kolay gerçekleştiği ise görenleri hayrete düşürdü.

Şahıslar bu yöntemle vatandaşların banka bilgilerini ve kişisel ele geçiriyor.

Telefon dolandırıcılığı, dolandırıcıların çeşitli yöntemler kullanarak insanları kandırdığı yaygın bir suçtur. Bu tür dolandırıcılıklara karşı dikkatli olmanız gereken bazı yöntemler ve önemli noktalar şunlardır:

1. Dolandırıcıların Kullandığı Telefon Numaraları

Dolandırıcılar genellikle geri arandığında ulaşılmayan veya sahte numaralar kullanır.

Bu numaralar, alan kodlarıyla, ülke kodlarıyla veya 0850 gibi özel numaralarla başlayabilir.

2. Kendini Kamu Görevlisi Olarak Tanıtma

Dolandırıcılar kendilerini polis, savcı veya asker olarak tanıtarak, "suça karıştınız" veya "terör örgütüne yardımda bulundunuz" gibi suçlamalarla para talep edebilir.

Unutmayın, gerçek kamu görevlileri hiçbir zaman sizi telefonla arayarak para talep etmez.

3. Banka veya Sigorta Temsilcisi Gibi Davranma

Dolandırıcılar kendilerini banka çalışanı veya sigorta temsilcisi olarak tanıtarak, otomatik ödeme talimatı, sağlık sigortası fırsatları gibi kampanyalar sunabilir.

Bu yolla kredi veya banka kartı bilgilerinizi elde etmeye çalışırlar ve böylece hesaplarınızı boşaltabilirler.

4. KOSGEB Hibe Dolandırıcılığı

KOSGEB'e hibe başvurusunda bulunan kişilere, "başvurunuz kabul edildi ancak kargo masrafları için ödeme yapmanız gerekmektedir" diyerek dolandırabilirler.

Bu yolla mağdurları verdikleri hesap numarasına para transferi yapmaya ikna ederler.

5. İcra Borcu Dolandırıcılığı

Vergi ödemesi yapan veya icra borcu bulunan kişilere yönelik dolandırıcılıklarda, cep telefonlarına borç bildirimi mesajları gönderirler.

Bu mesajlar, borcun belirli bir hesap numarasına ödenmesi gerektiğini söyler ve korkuya kapılan vatandaşlar genellikle araştırmadan ödeme yapar.

6. Arama Bildirme Yöntemi

Dolandırıcılar, "05xx xxx xx xx nolu telefon sizi ... saatinde aradı" gibi mesajlar gönderir.

Bu numaraları aradığınızda, belli bilgisayar programları ile sizden ücret tahsil edilir.

Uzmanlar, bu tür dolandırıcılıklara karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguluyor. Hiçbir kamu görevlisi, banka veya sigorta temsilcisi telefonla arayarak para talep etmez. Şüpheli durumlarla karşılaştığınızda, yetkili kurumlarla doğrudan iletişime geçerek durumu doğrulatmalısınız. Ayrıca, tanımadığınız numaralardan gelen mesajları ve aramaları dikkatlice değerlendirerek dolandırıcılara karşı tetikte olmalısınız.