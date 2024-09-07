Telefon Dolandırıcılığı Operasyonunda 4 Tutuklama

Dolandırıcılık Faaliyetleri: Türkiye'nin 14 farklı kentinde, toplamda 25 kişiyi telefonla arayarak kendilerini resmi yetkili olarak tanıtan şüpheliler, çeşitli suçlamalar yönelterek 9 milyon 278 bin 316 lira dolandırdı. Dolandırılan kişiler, bu durumu polise şikayet etti.

Operasyon ve Gözaltılar: Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dolandırıcılığın Şanlıurfa'dan gerçekleştirildiğini belirledi. Yapılan araştırmalar sonucunda, şüphelilerin Akçakale ilçesinde olduğu tespit edildi. Ekipler, Akçakale'deki belirlenen adreslere operasyon düzenledi ve 6 şüpheliyi gözaltına aldı. Aramalarda dijital materyaller de ele geçirildi.

Yargılama Süreci: Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılırken, 4'ü tutuklandı.

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü, telefon dolandırıcılığı gibi suçlarla mücadelenin kararlılıkla süreceğini belirtti.