Telefon dolandırıcılığına dikkat! Bu yöntemle banka hesaplarınız boşaltılabilir

Kaynak: paradurumu
Telefon dolandırıcılığına dikkat! Bu yöntemle banka hesaplarınız boşaltılabilir
Tüketici Hakları Derneği Genel Başkanı Ergün Kılıç, dolandırıcılık girişimlerinin önüne geçilebilmesi için vatandaşlara uyarılarda bulundu.

Tüketici Hakları Derneği Genel Başkanı Ergün Kılıç, dolandırıcıların tüketicilerin bilgisizliğinden yararlanarak internet, telefon ve SMS gibi iletişim kanallarını kullanarak kişisel bilgileri ele geçirmeye çalıştıklarını söyledi.

Kılıç, dolandırıcıların sahte banka mesajları, sahte ödül bildirimleri, kötü amaçlı yazılım ve sahte çekiliş, kimlik avı gibi sahte içerikli mesajlarla vatandaşların kişisel bilgilerine ve banka hesaplarına ulaşabildiklerini belirtti.

Kılıç, dolandırıcıların, gerçek görünümlü sahte banka web sitelerini taklit ettiğini söyleyerek, "Kredi kartı bilgilerinin güncellenmesi" veya "Kredi kartı aidatının iade edilmek istenmesi" gibi kelimelerle tüketicileri kandırmaya çalıştıklarını söyledi.

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“ŞÜPHELİ KAYNAKLARDAN GELEN BAĞLANTILARI AÇMAYIN”

Vatandaşları bu tür dolandırıcılıklara karşı dikkatli olmaları konusunda uyaran Kılıç, bilinmeyen veya şüpheli kaynaklardan gelen bağlantıları açmamaları gerektiğini hatırlatarak, kişisel veya finansal bilgileri paylaşmadan önce güvendikleri kaynaklardan doğrulama yapmaları gerektiğini söyledi.

Özellikle tanımadık birinden veya sitelerden gelen ödül bildirimlerine veya tekliflere şüpheyle yaklaşılması gerektiğini söyleyen Kılıç, telefon numarası, kimlik veya finansal bilgiler gibi kişisel bilgilerin paylaşılmaması konusunda uyarılarda bulundu.

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“AKILLI TELEFONUNUZUN SMS UYGULAMASINDA BULUNAN 'SPAM FİLTRELERİ'Nİ ETKİNLEŞTİRİN”

Kılıç vatandaşları gelecek mesajlar konusunda, "Akıllı telefonunuzun SMS uygulamasında bulunan 'spam filtreleri'ni etkinleştirin. Bu filtreler, bilinen spam numaralarından gelen mesajları otomatik olarak sınıflandırabilir veya engelleyebilir. Aldığınız mesajdan şüphe duyduğunuzda, durumu telekomünikasyon sağlayıcınıza veya dolandırıcılığı rapor etmek için resmi kurumlara bildirin. Bu, diğer insanları korumak ve dolandırıcılığın önüne geçmek için önemlidir” diyerek uyardı.

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