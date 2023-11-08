Telefon ekranına değil, çocuklarınızın yüzüne bakın...

Bir sosyal medya kullanıcısı paylaştığı video ile ekranlardan yüzünü kaldırmayan ebeveynler ile çocuğuyla ilgilenen ebeveynlerin çocuklarıyla olan iletişim farkını anlattı. Video beğeni topladı
08 Kasım 2023 Çarşamba
Bir sosyal medya kullanıcısı paylaştığı video ile ekranlardan yüzünü kaldırmayan ebeveynler ile çocuğuyla ilgilenen ebeveynlerin çocuklarıyla olan iletişim farkını anlattı. Video beğeni topladı
Bir sosyal medya kullanıcısı paylaştığı video ile ekranlardan yüzünü kaldırmayan ebeveynler ile çocuğuyla ilgilenen ebeveynlerin çocuklarıyla olan iletişim farkını anlattı. Video beğeni topladı