Telefon ekranına değil, çocuklarınızın yüzüne bakın...

Bir sosyal medya kullanıcısı paylaştığı video ile ekranlardan yüzünü kaldırmayan ebeveynler ile çocuğuyla ilgilenen ebeveynlerin çocuklarıyla olan iletişim farkını anlattı. Video beğeni topladı

Telefon ekranına değil, çocuklarınızın yüzüne bakın...

Bir sosyal medya kullanıcısı paylaştığı video ile ekranlardan yüzünü kaldırmayan ebeveynler ile çocuğuyla ilgilenen ebeveynlerin çocuklarıyla olan iletişim farkını anlattı. Video beğeni topladı

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