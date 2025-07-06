Telefonda ‘anne’ tuzağı! Yaşlı kadının bütün birikimlerini kapıya gelen verdi

Düzenleme: Kaynak: DHA
Telefonda ‘anne’ tuzağı! Yaşlı kadının bütün birikimlerini kapıya gelen verdi

Bursa’nın Osmangazi ilçesinde, 75 yaşındaki F.B. adlı kadın, ev telefonundan arayan bir dolandırıcının tuzağına düştü. Arayan kişi, “Anne ne yapıyorsun?” diyerek kendisini F.B.’nin oğlu gibi tanıttı. Kadın evde ne var yok dolandırıcıya verdi.

Olay, 28 Haziran'da saat 15.00 sıralarında Osmangazi ilçesinde meydana geldi. Ev telefonundan aranan F.B., karşısındaki kişinin "Anne ne yapıyorsun?" sözleri üzerine arayan kişinin oğlu olduğunu düşündü. Telefondaki kişinin acil paraya ihtiyacı olduğunu belirtmesi üzerine F.B., evde 50 bin lira, 69 çeyrek altın ve 5 Cumhuriyet altını olduğunu söyledi.

Telefondaki kişinin kuyumcu arkadaşının gelip, para ve altınları alacağını söylemesi üzerine F.B., toplam değeri 672 bin lira olan birikimini evine gelen kişiye teslim etti. Bir süre sonra arayan kişinin oğlu olmadığını ve dolandırıldığını anlayan F.B. durumu polis ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Çevrede yapılan güvenlik kamerası incelemesinin ardından şüphelinin dolandırıcılık suçundan 7 kaydı bulunan U.E. olduğu belirlendi.

Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından şüpheli dün yakalandı.

U.E., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Telefonda ‘anne’ tuzağı! Yaşlı kadının bütün birikimlerini kapıya gelen verdi

Telefonda ‘anne’ tuzağı! Yaşlı kadının bütün birikimlerini kapıya gelen verdi

Telefonda ‘anne’ tuzağı! Yaşlı kadının bütün birikimlerini kapıya gelen verdi

Telefonda ‘anne’ tuzağı! Yaşlı kadının bütün birikimlerini kapıya gelen verdi

Telefonda ‘anne’ tuzağı! Yaşlı kadının bütün birikimlerini kapıya gelen verdi

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