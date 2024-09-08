Telefonlardaki büyük tehlike. Kullanmadığımızda bunu yapmak gerekiyor!

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Telefonlardaki büyük tehlike. Kullanmadığımızda bunu yapmak gerekiyor!

Telefonlarda yüklü olan uygulamaların bir casus gibi bizi dinlediğini belirten uzman Kırık, "Telefonlarımızı kullanmadığımız dönemlerde uygulama ayarlarına girmeli, mikrofon ve kamera erişim iznini kapatmalıyız” ifadelerini kullandı.

Teknolojinin gelişmesiyle beraber hayatımız tek tuşla değişir oldu. Bu değişim hayatımızı kolaylaştırırken, tehlikeleri de beraberinde getirdi.

Akıllı telefonlara yüklenen uygulamalar, dünyanın en uç noktasından haberdar olmamamızı sağlarken, gizliliğimizi de zarar verir oldu.

Uygulamaları telefonlara yüklerken, verilen izinler; konumumuzdan, internet geçmişimize, internet geçmişimizden kamera ve mikrofonumuza kadar her bölüme müdahale eder konuma geldi.

Peki bu gizliliği nasıl koruruz?

ATV Haber'e konuşan Bilişim Uzmanı Prof. Dr. Ali Murat Kırık "Akıllı telefonlar bizleri dinliyor. Ne konuşursak kayıt altına alıyor. Özellikle uygulamaları indirirken verdiğimiz erişim izinleri başımıza dert açabilir. Biz istemediğimiz durumlarda kamera kayıt altına alabilir. Bununla birlikte sesler de karşı tarafa aktarılmış olabilir" dedi.

Bunun dolandırıcılık maksadıyla da kullanılabilir uyarısını yapan Kırık, bankacılık işlemlerine ulaşabilirler ve aleyhimize olan her türlü işlemin yapabileceğini söyledi.

TELEFONUMUZUN BİZİ DİNLEMESİNİ NASIL ENGELLERİZ?
Herkesi tedirgin eden bu durumdan korunmanın mümkün olabildiğini belirten Kırık telefonlarınızı kullanmadığımız zamanlarda uygulama ayarlarına girilerek mikrofon ve kamera erişim izninin kapatılması gerektiğini söyledi.

Kırık, bununla beraber hangi uygulamayı kullanırsa kullanılsın takip izninin kısıtlanması gerektiğini aksi taktirde telefonlar adeta bir casus gibi bizleri dinleyebileceğini her adımı takip edebileceğini söyledi.

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