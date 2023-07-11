Telefonlardaki o özellikle ilgili Google çağ atlıyor

Google, telefonlardaki uçak moduyla ilgİli değişikliğe gitti.

Telefonlardaki o özellikle ilgili Google çağ atlıyor

Shiftdelete’de yer alan bilgilere göre Google uçak modunu revize etmeyi planlıyor.Yeni özellik, “Bağlantılı Uçuş Modu olarak” adlandırılacak.

Google, Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü (WIPO) aracılığıyla “Bağlantılı Uçuş Modunu Etkinleştirme” başlıklı bir patent başvurusunda bulundu.

Patente göre Bağlantılı Uçuş Modu, hızlanma ve hızdaki değişiklikleri, basınç düşüşünü izleyerek ve belirli sesleri dinleyerek uçup uçmadığınızı belirlemek için cihazdaki sensörleri kullanacak. Bu sayede uçtuğunuzu anlayan cihaz sizin uğraşmanıza gerek kalmadan Uçuş Modunu (Yeni adıyla Bağlantılı Uçuş Modu) açacak.

Cihaz uçtuğunuzu belirlediğinde, Bağlantılı Uçuş Modu otomatik olarak etkinleştirilecektir. Buradaki amaç, sizi Bluetooth ve uçağın Wi-Fi sinyallerine bağlı tutarken mobil cihazınızdaki sinyalleri devre dışı bırakmaktır. Şu anda, telefonunuzda Uçak Modunu etkinleştirirseniz, Wi-Fi ve Bluetooth dahil tüm bağlantılar kapatılır.

Ancak Uçak Modu’nu etkinleştirdikten sonra Bluetooth ve Wi-Fi’yi ayrı ayrı açarak erişebilirsiniz. Bu hem Android hem de iOS için geçerlidir.

1-mvta6asdpv7ogxuhajppng.jpg

Öne Çıkanlar
Ekonomiden şikayet eden AKP’lileri meydanlara kutlamaya davet ediyorum
Ekonomiden şikayet eden AKP’lileri meydanlara kutlamaya davet ediyorum
Ücretli öğretmenlik başvuruları ne zaman? Ücretli öğretmenlik başvurusu nasıl yapılır?
Ücretli öğretmenlik başvuruları ne zaman? Ücretli öğretmenlik başvurusu nasıl yapılır?
El Nino ne demek? El Nino sıcakları ne anlama geliyor?
El Nino ne demek? El Nino sıcakları ne anlama geliyor?
Apple ürünlerine zam mı geldi? iPhone telefonlar ne kadar kaç TL oldu?
Apple ürünlerine zam mı geldi? iPhone telefonlar ne kadar kaç TL oldu?
Dünden bugüne medeniyetler yıkan göç ve Türkiye. Doludizgin gelen istila
Dünden bugüne medeniyetler yıkan göç ve Türkiye. Doludizgin gelen istila
Threads'e karşı Elon Musk’tan Twitter’da yeni hamle: Para kazanma özelliği
Threads'e karşı Elon Musk’tan Twitter’da yeni hamle: Para kazanma özelliği
Son Haberler
'Ölüm Vadisi' yanıyor. Sıcaklık 46 dereceye ulaştı Dünya
'Ölüm Vadisi' yanıyor. Sıcaklık 46 dereceye ulaştı
Yoğun bakımdan çıkan Madonna'dan açıklama geldi Magazin
Yoğun bakımdan çıkan Madonna'dan açıklama geldi
Sergen Yalçın'la anlaşamayan Bakü'nün yeni hocası belli oldu Spor
Sergen Yalçın'la anlaşamayan Bakü'nün yeni hocası belli oldu
Fenerbahçe'ye kara boğa! Aboubakar'ın istediği transferi yapıyor Spor
Fenerbahçe'ye kara boğa! Aboubakar'ın istediği transferi yapıyor
Chelsea'de bir ayrılık daha Spor
Chelsea'de bir ayrılık daha
Sedat Kaya yazdı. Mavi Kelebekler Ve Boşnak Katliamı Yazarlar
Sedat Kaya yazdı. Mavi Kelebekler Ve Boşnak Katliamı
Çilekli pasta nasıl yapılır? Çilekli pasta tarifi malzemeler neler? Keşfet
Çilekli pasta nasıl yapılır? Çilekli pasta tarifi malzemeler neler?