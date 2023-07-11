Telefonlardaki o özellikle ilgili Google çağ atlıyor

Shiftdelete’de yer alan bilgilere göre Google uçak modunu revize etmeyi planlıyor.Yeni özellik, “Bağlantılı Uçuş Modu olarak” adlandırılacak.

Google, Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü (WIPO) aracılığıyla “Bağlantılı Uçuş Modunu Etkinleştirme” başlıklı bir patent başvurusunda bulundu.

Patente göre Bağlantılı Uçuş Modu, hızlanma ve hızdaki değişiklikleri, basınç düşüşünü izleyerek ve belirli sesleri dinleyerek uçup uçmadığınızı belirlemek için cihazdaki sensörleri kullanacak. Bu sayede uçtuğunuzu anlayan cihaz sizin uğraşmanıza gerek kalmadan Uçuş Modunu (Yeni adıyla Bağlantılı Uçuş Modu) açacak.

Cihaz uçtuğunuzu belirlediğinde, Bağlantılı Uçuş Modu otomatik olarak etkinleştirilecektir. Buradaki amaç, sizi Bluetooth ve uçağın Wi-Fi sinyallerine bağlı tutarken mobil cihazınızdaki sinyalleri devre dışı bırakmaktır. Şu anda, telefonunuzda Uçak Modunu etkinleştirirseniz, Wi-Fi ve Bluetooth dahil tüm bağlantılar kapatılır.

Ancak Uçak Modu’nu etkinleştirdikten sonra Bluetooth ve Wi-Fi’yi ayrı ayrı açarak erişebilirsiniz. Bu hem Android hem de iOS için geçerlidir.